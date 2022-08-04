日本推定陸4彈飛越台灣 凌濤：信民進黨政府還是日本？
桃園市議員參選人凌濤今天深夜表示，日本媒體報導防衛省證實（有媒體用「推定」、「指出」），中共軍演9枚飛彈從內陸往台灣方向發射，5枚落入日本專屬經濟區，推定最後4枚飛越台灣上空。
不過國防部下午表示飛彈未飛越台灣本島上空。凌濤質疑到底是台灣政府不誠實，隱瞞國家安全重大訊息，還是日本監測有誤？要相信日本政府還是民進黨政府？
凌濤強調，政府應加以說明，他同時再次譴責中國大陸軍事威脅及任何危害區域安全的舉措。
按媒體報導，日本防衛省指出，中國今天在台灣附近海域舉行軍事演習，發射飛彈中有5枚落入日本專屬經濟區（EEZ）內側的中國設定軍演海域，這是中國飛彈首次落入日本專屬經濟區，日本已經向中國抗議。
防衛省推定中國在日本時間今天下午約3到4點，陸續從內陸朝台灣方向發射9枚飛彈，每一枚飛彈發射時間、距離、落點都有掌握，才會推定最後4枚飛越台灣上空。
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