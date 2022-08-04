疑共軍無人機今深夜又擾我外島防區 防區信號槍反制

共軍無人機今天深夜又擾我外島防區，陸軍金門防衛指揮部表示，今晚發現無人機3批4架次，進入烈嶼及北碇地區禁限制水域上空。駐守部隊即依標準作業程序，射擊信號彈示警，後續將持續保持監控及高度警戒。

金防部指出，防區運用聯合情監偵手段，可全般掌握周邊動態；且營區、設施及陣地偽裝皆依規定實施，遇突發狀況均有能力即時應處。

【中央社台北4日電】

陸軍金門防衛指揮部今天表示，共3批、4架次無人機晚上進入烈嶼及北碇地區禁限制水域上空，駐守部隊立即依標準作業程序，射擊信號彈示警，後續將持續保持監控及高度警戒。

中共今天在台灣周邊6處海域實彈操演，國防部今天傍晚表示，自下午1時56分起至下午4時許止，中共區分數波次向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射11枚東風系列彈道飛彈，國軍即時掌握發射動態，啟動相關防禦系統並強化戰備整備。

陸軍金門防衛指揮部晚上11時10分發布新聞稿指出，共3批、4架次無人機晚上進入烈嶼及北碇地區禁限制水域上空，駐守部隊立即依標準作業程序，射擊信號彈示警，後續將持續保持監控及高度警戒。

金防部指出，防區運用聯合情監偵手段，可全盤掌握周邊動態；且營區、設施及陣地偽裝皆依規定實施，遇突發狀況均有能力即時應處。

另外，金防部上午8時也發布新聞稿表示，金門、北碇地區昨晚均發現不明飛行器掠過上空，經比對研析應為無人機，同樣射擊信號彈示警驅離。