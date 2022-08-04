共軍飛彈飛越台北上空為什麼沒發「防空警報」國防部說明原因

針對外界關注「中共以我東部海域為目標，發射之彈道飛彈，是否飛越臺北上空」，國防部今（4）日表示，彈道飛彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域並無危害。因此各國的飛彈防護系統，均以落彈點的解算為關鍵。

國防部今日不願對外說明共軍彈道飛彈操演軌跡是否經過我陸域上空，但日本防衛省公布情資卻明白指出有四枚彈道飛彈經過台北上空。國防部深夜提出說明。

國防部進一步表示，國軍運用監偵系統，可精準掌握中共發射之東風系列飛彈彈道，並預測其落點為東部海域，對本島地面不構成危害，乃據以完成戰備應處，符合接戰規則。因此，未發放防空警報。

國防部說，另考量中共飛彈射擊，以威懾我方為主要目標，為保護國軍情監偵作業能量，有關其飛行路徑等資訊，將不予公布。

【中央社台北4日電】

日本防衛省推定有4枚彈道飛彈飛越台灣上空。國防部今天深夜說明，共軍彈道飛彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域並無危害，且各國飛彈防護系統均以落彈點的解算為關鍵；因此，未發布防空警報。

中共自今天下午1時56分起至下午4時許止，區分數波次向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射共11枚東風系列彈道飛彈，國軍即時掌握發射動態，啟動相關防禦系統並強化戰備整備。

日本防衛省晚間公布訊息，推定中國在台灣時間今天下午1時56分至下午4時8分，從內陸朝台灣方向發射9枚飛彈，5枚落入日本專屬經濟區（台灣東部海域），推定其中4枚飛越台灣上空。

國防部今天深夜發布新聞稿說明，彈道飛彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域並無危害，故各國的飛彈防護系統均以落彈點的解算為關鍵。

國防部進一步表示，國軍運用監偵系統，可精準掌握中共發射的東風系列飛彈彈道，並預測其落點為台灣東部海域，對本島地面不構成危害，據以完成戰備應處，符合接戰規則；因此，未發布防空警報。

國防部也補充，另考量中共飛彈射擊是以威懾台灣為主要目標，為保護國軍情監偵作業能量，有關其飛行路徑等資訊，將不予公布。