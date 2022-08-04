日證實共軍飛彈飛經台灣陸域 特別標出台北位置

日本防衞省今天公布「中國彈道導彈發射」，紀錄今天下午15時至到16時8分之間發射的9枚彈道飛彈航跡，根據防衛省紀錄，其中有四枚在16時發射的四枚飛彈曾飛經台灣陸域，而就經過台北上空，落入東部海域操演區。圖資特别標出台北位置。

防衛省公佈資料指出，中國大陸今天15時到16時之間，發射了9枚彈道導彈。 其中五枚被推定降落在日本的專屬經濟區（EEZ）。 而其中四枚在16時零5至8分左右，從福建沿海發射的的飛彈，經台灣陸域上空，防衛省公佈飛彈航跡顯示，圖示特別標出「台北」的位置。

日本防衛省公佈共軍在台海周邊空域發射飛彈詳情如下：

1、14時56分左右，從福建沿海起飛，飛行約350公里。

2、14時56分左右從中國內陸發射，飛行約700公里。

3、15時14分左右，導彈從中國內陸發射，飛行約550公里。

4、15時57分左右從浙江沿海發射，飛行約350公里。

5、15時57分左右，從浙江沿海發射，飛行約650公里。

6、16時05分左右，從福建沿海起飛，飛行約500公里。

7、16時05分左右，從福建沿海起飛，飛行約550公里。

8、16時08分左右，從福建沿海起飛，飛行約500公里。

9、16時08分左右，從福建沿海起飛，飛行約550公里。

防衛省自衛隊表示，將繼續盡一切努力蒐集和分析共軍飛彈操演信息，並進行預警和監視。