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日證實共軍飛彈飛經台灣陸域 特別標出台北位置
日本防衞省今天公布「中國彈道導彈發射」，紀錄今天下午15時至到16時8分之間發射的9枚彈道飛彈航跡，根據防衛省紀錄，其中有四枚在16時發射的四枚飛彈曾飛經台灣陸域，而就經過台北上空，落入東部海域操演區。圖資特别標出台北位置。
防衛省公佈資料指出，中國大陸今天15時到16時之間，發射了9枚彈道導彈。 其中五枚被推定降落在日本的專屬經濟區（EEZ）。 而其中四枚在16時零5至8分左右，從福建沿海發射的的飛彈，經台灣陸域上空，防衛省公佈飛彈航跡顯示，圖示特別標出「台北」的位置。
日本防衛省公佈共軍在台海周邊空域發射飛彈詳情如下：
1、14時56分左右，從福建沿海起飛，飛行約350公里。
2、14時56分左右從中國內陸發射，飛行約700公里。
3、15時14分左右，導彈從中國內陸發射，飛行約550公里。
4、15時57分左右從浙江沿海發射，飛行約350公里。
5、15時57分左右，從浙江沿海發射，飛行約650公里。
6、16時05分左右，從福建沿海起飛，飛行約500公里。
7、16時05分左右，從福建沿海起飛，飛行約550公里。
8、16時08分左右，從福建沿海起飛，飛行約500公里。
9、16時08分左右，從福建沿海起飛，飛行約550公里。
防衛省自衛隊表示，將繼續盡一切努力蒐集和分析共軍飛彈操演信息，並進行預警和監視。
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