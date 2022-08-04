聽新聞
test
0:00 / 0:00
共軍飛彈經我陸域上空 前空軍副司令張延廷：應依規定發放警報
共軍今日對台海周邊海空實施飛彈射擊操演，飛彈曾飛經我陸域上空，前空軍副司令張延廷表示，政府對此應依規定發放防空警報，空軍則應實施操演發射防空飛彈嘗試攔截，相信社會與人民都會支持。
張延廷表示，共軍將演習區域劃設在我方海空域，若飛彈經過台灣陸域上空，自然應依規定發放防空警報，並比照地震防災透過簡訊告知人民中共飛彈何時、何地、在什麼區域通過台灣上空，以免突發狀況讓民眾瘁不及防。他強調，這部分應要照規定走，否則臨戰時將使軍方與民眾無所適從，連開槍的膽子都沒有。
張延廷同時說，共軍昨日射擊多達十一顆飛彈，既然落彈區規劃接近我海空域，且飛彈經我陸域上空，國軍應該把握難得機會也實彈操演，發射防空飛彈嘗試攔截其中數枚，相信社會與人民都會支持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言