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共軍飛彈經我陸域上空 前空軍副司令張延廷：應依規定發放警報

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
共軍今日發射多枚常規導彈，宣稱全部命中台灣東部海域。圖為東風系列飛彈發射。圖／第一軍情
共軍今日發射多枚常規導彈，宣稱全部命中台灣東部海域。圖為東風系列飛彈發射。圖／第一軍情

共軍今日對台海周邊海空實施飛彈射擊操演，飛彈曾飛經我陸域上空，前空軍副司令張延廷表示，政府對此應依規定發放防空警報，空軍則應實施操演發射防空飛彈嘗試攔截，相信社會與人民都會支持。

張延廷表示，共軍將演習區域劃設在我方海空域，若飛彈經過台灣陸域上空，自然應依規定發放防空警報，並比照地震防災透過簡訊告知人民中共飛彈何時、何地、在什麼區域通過台灣上空，以免突發狀況讓民眾瘁不及防。他強調，這部分應要照規定走，否則臨戰時將使軍方與民眾無所適從，連開槍的膽子都沒有。

張延廷同時說，共軍昨日射擊多達十一顆飛彈，既然落彈區規劃接近我海空域，且飛彈經我陸域上空，國軍應該把握難得機會也實彈操演，發射防空飛彈嘗試攔截其中數枚，相信社會與人民都會支持。

軍演 解放軍

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