中共實彈軍演 江啟臣譴責：軍事恫嚇破壞區域穩定

國防部證實中共向我國東北部及西南部周邊海域發射多枚東風型彈道飛彈。國民黨立委江啟臣今天表示，對於這種無助兩岸和平，破壞區域穩定的軍事恫嚇，除了要給予最嚴厲的譴責，更要感謝所有的國軍官兵，因為你們的夙夜匪懈，才有人民的安居樂業。

江啟臣指出，中共日前宣布在台海周邊六個區域（今又在東部增加一個）進行軍事演習，形同封鎖台灣周邊，甚至已侵入我國領海、領空，情勢確實較過去緊張，雖有國軍戍守前線保護國人，但仍不能掉以輕心。國防部也證實中共發射東風飛彈恫嚇，目前雖未對我國造成影響，但是否會有更進一步行動，或形成擦槍走火的情勢，甚至惱怒而假軍演、真攻台，「請問蔡總統，我們準備好了嗎？」

江啟臣說，根據台澎地區防空警報器發（試）放及維修實施規定，防空警報定義「係指自台灣本島沿海邊緣70浬（80哩）為警報發放線，澎湖地區沿海邊緣起65浬（75哩）為警報發放線，在空軍作戰指揮部空中管制中心（簡稱ACC）獲知敵機或不明機航跡，『判明有進襲臺灣本島及澎湖地區之可能』，並進入我警報發放線以內時，即下達緊急警報命令」。他說，這次中共軍演區域已達發放警報線，就差ACC判別是否有進襲可能，意即除了國軍積極監控備戰之外，國人也可能隨時要進入緊急避難狀態。

江啟臣說，96台海危機他在金門海龍蛙兵服役，深知瀕臨戰爭邊緣的緊張與壓力，身為軍人遇到戰爭就須直接進入戰鬥位置執行任務，只有誓死捍衛一途，但民眾面臨戰爭突然來襲，該如何應處避難，甚至配合動員備戰，政府清楚明白的告訴國人了嗎？

江啟臣表示，中共宣布軍演後，陸續接到民眾詢問萬一有狀況該如何避難，地方政府如台中市府已陸續展開宣導，告訴民眾萬一有緊急狀況該如何自處應對，但中央政府針對中共軍演、制裁祭出5大指示，其中竟沒有任何有關共軍來襲的因應作為，攸關國人同胞生命安全的因應作為竟是空白，國防部一再對外說狀況都有掌握，但擦槍走火如何掌握？過去96台海危機有18套劇本，請問蔡政府面對這次中共軍演，如何確保民眾安全、安定民心，各項因應措施準備好了嗎？

江啟臣說，他們不畏戰、不懼戰，不用懷疑一同捍衛手足和家園的決心，但必須要提醒執政者，不怕一萬、只怕萬一，粉飾太平大可不必，事先告訴國人同胞面對戰事要如何因應自處，確保生命安全，讓民眾可以超前準備，是政府的責任，如此才能使全國上下齊心備戰，共同抵禦外侮、保家衛國。