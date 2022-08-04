阿帕契、重砲進駐屏南引側目 軍方：執行例行年度演訓
中國解放軍今中午起在台灣周邊海域實彈軍演，也挑動民眾的敏感神經，有民眾今天見到重砲進駐屏東縣車城鄉海岸，在網路PO圖後，引發本土防衛戰的揣測，還有民眾發現多架阿帕契戰鬥直升機和無人機進駐恆春機場，揣測是防止共軍突襲登陸；軍方澄清，前者是下周的年度重砲射擊訓練「天雷操演」，後者是為陸空聯合作戰操演作準備，無關共軍軍演。
解放軍今天起在台灣周邊6區域實彈演習，有民眾目擊自走砲和榴彈砲等國軍重型火砲，由省道台1線運往屏東縣西南岸的車城鄉竹坑海岸，在網路社群媒體PO出照片後，因距離陸方公布的軍演地點接近，引發民眾臆測是因應這次的大陸軍演，也發文為國軍加油。軍方解釋，下周9至11日是早已排定的重砲射擊年度訓練，代號「天雷操演」，與共軍在台灣周邊演訓無關，相關情勢國軍都有掌握。
另有民眾今天發現大批阿帕契戰鬥直升機穿越屏東南部，降落在恆春機場旁的陸軍航特部恆春龍勤營區，有民眾一路好奇跟到恆春拍攝，揣測是為防止共軍突襲登陸。軍方則解釋，阿帕契直升機進駐恆春龍勤營區是年度例行演訓，空武射擊於兩周後登場，近日進行整備維護等任務，與共軍軍演無關，屏東三軍聯訓基地下周也有進駐的陸軍部隊準備年度演訓。
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