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共軍演習封鎖海空大亂 台灣「以德報怨」借空域給廈門航空

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演習封鎖海空大亂！台灣「以德報怨」借空域給廈門航空

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
今天下午4時42分從廈門航空出發的MF881航班，過去都走M750航路，今天改走今天因為航路被軍演區阻礙，台灣航管借用日常用不到的空域，使廈門航空順利飛行。圖／取自Flightradar24
今天下午4時42分從廈門航空出發的MF881航班，過去都走M750航路，今天改走今天因為航路被軍演區阻礙，台灣航管借用日常用不到的空域，使廈門航空順利飛行。圖／取自Flightradar24

大陸解放軍今天中午12時起在台灣周邊進行軍演，影響台灣周邊18條國際航路，由於西部航路受到影響，今天下午4時42分從廈門航空出發的MF881航班，過去都走M750航路，今天改走今天因為航路被軍演區阻礙，台灣航管借用日常用不到的空域，使廈門航空順利飛行，比原計時間增加50分鐘。

共軍今日起在台灣周邊海域軍演，我交通部已協調往北飛的航線，包括往北美、東北亞班機改走日本福岡飛航情報區；往南航線，包括東南亞、紐澳班機，改走菲律賓馬尼拉飛航情報區，以確保進出航機都能順利運作。

不過如此安排也日不少航班增加飛航時間。今天上午全日空NH9647由東京飛往桃園機場的貨運航班，為避開軍演區域，飛航軌跡與以往明顯不同。

平時從成田起飛後，經日本本州南部穿越四國、九州，直接飛往桃園，今上午先沿著本州南部海域、行經奄美大島、沖繩群島東側飛行，並繞行台灣東南部再轉往桃園機場準備降落，時間比平時多了近半小時。

廈門航班原定4時15分從廈門出發，4時42分起飛後，原訂5時50分可抵達松山機場，延至晚間6時06分抵達。過去從Ｍ750航路飛行，抵達台灣西南方時貼著台灣沿海北上，東側則是我空軍常用空域。今天因為航路被阻礙，台灣航管借用日常用不到的空域，使廈門航空順利飛行，被航空界人士形容為「以德報怨」。

從廈門航空出發的MF881航班，過去從Ｍ750航路飛行，抵達台灣西南方時貼著台灣沿海北上，東側則是我空軍常用空域。圖／取自Flightradar24
從廈門航空出發的MF881航班，過去從Ｍ750航路飛行，抵達台灣西南方時貼著台灣沿海北上，東側則是我空軍常用空域。圖／取自Flightradar24

軍演 解放軍

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