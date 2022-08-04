共軍飛彈操演後 國防部推播影片強調與友盟合作應敵

美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西）訪台，北京兩天來大動作反制，從軍事、外交、經濟等層面全方位對台灣實施制裁，範圍之廣、力道之強，為一九八○年代末期兩岸恢復往來後所僅見。其中，今起連續三天將在台灣周邊的六個區域展開軍事演習，迫近台灣並對台形成包圍封鎖之勢，為一九四九年以來首次。

2022-08-04 17:58