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共軍飛彈操演後 國防部推播影片強調與友盟合作應敵
共軍今日下午對台海與我離島防區周邊實施導彈、火箭彈射擊操演，國防部傍晚在社群網路推出「守土衛疆、責無旁貸」影片，內容表示，面對敵情，國軍加強戒備，不升高衝突，並與區域友盟合作，確保區域情勢穩定。
國防部透過影片的推播文表示，面對敵情，國軍日夜匪懈嚴密監控，加強戒備，堅決捍衛國家主權，堅定守疆衛土職責。
國防部表示，保衛國家安全是國軍責無旁貸的重任，將秉持備戰不求戰的原則，更以「不升高衝突、不引發爭端」的態度，致力維護區域安全穩定與民主自由。
影片內容有三軍戰備部隊運作情況，尤其有各式防空飛彈在營區機動警戒畫面。同時表示，國軍加強戒備，不升高衝突，並與區域友盟合作，確保區域情勢穩定。
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