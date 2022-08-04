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航港局上午公告東部海域增危險區 下午撤除重發原因曝光

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
航港局公告區域位於北緯23°40′00″ 、東經122°30′00″；北緯23°40′00″ 、東經122°54′00″；北緯23°13′00″ 、東經122°54′00″；北緯23°13′00″ 、東經122°30′00″ 四點連線範圍，即日起至8日10時船隻應避開。圖／翻攝自Google地圖
航港局公告區域位於北緯23°40′00″ 、東經122°30′00″；北緯23°40′00″ 、東經122°54′00″；北緯23°13′00″ 、東經122°54′00″；北緯23°13′00″ 、東經122°30′00″ 四點連線範圍，即日起至8日10時船隻應避開。圖／翻攝自Google地圖

中共解放軍於今日中午開始於台灣周邊6處海域進行軍演，呼籲航船更改航路。航港局於今日上午發布公告，指出因軍事演訓中共公布於台灣周邊海域進行軍演海域因應措施，再新增東部海域一處演習區域，卻在下午撤除該公告、修正後再重新發布，新公告中時間及座標地點都沒變，不過說明敘述中刪去跟軍演有關的敘述。

航港局說，今日上午10時至8日10時，請相關船隻避開公告區域以維持航行安全。公告區域位於北緯23°40′00″、東經122°30′00″；北緯23°40′00″、東經122°54′00″；北緯23°13′00″、東經122°54′00″；北緯23°13′00″、東經122°30′00″四點連線範圍，為台灣東部海域。

不過，航港局下午卻撤除該公告並重新發布，新公告中時間及座標地點都沒變，僅在說明敘述中刪去跟軍演有關的敘述。

航港局說明，由於發現公告內容有誤，因此重新發布公告，航港局收到的情報確實指出該時間、該座標範圍內有危險需要避開，但未能證實跟解放軍軍演有關連，因此撤除原有公告、修正敘述後重發，用意僅是要提醒船隻避開航行上的風險。

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