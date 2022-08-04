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央視公布解放軍 對台軍演多型導彈發射畫面

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
央視播出解放軍火箭軍對台軍演發射常規導彈的影片。（央視截圖）
央視播出解放軍火箭軍對台軍演發射常規導彈的影片。（央視截圖）

解放軍東部戰區今天中午起陸續組織陸軍部隊與火箭軍部隊對台灣周遭海域軍演央視下午4時許播出陸軍與火箭軍發射火箭彈與導彈的照片與影片，並以地圖顯示落彈地點。

央視報導，陸軍部隊於下午1時進行遠端火力實彈射擊訓練，對台灣海峽東部特定區域進行了精確打擊，取得了預期效果。央視還顯示火箭彈在福建某沿海發射的畫面，及落在平潭島東側的台灣海峽預定地的示意圖。

下午3時許，東部戰區新聞發言人施毅大校稱，解放軍東部戰區火箭軍部隊，對台灣東部外海預定海域，實施多區域、多型號常導火力突擊，導彈全部精準命中目標。

央視隨即播出火箭軍在多個山區，以公路機動的方式發射多型常規導彈。央視並用地圖顯示這些導彈落入台灣北部、東部與東南部等海域的示意圖。

央視公布火箭軍以車載公路機動方式發射對台軍演導彈。（央視截圖）
央視公布火箭軍以車載公路機動方式發射對台軍演導彈。（央視截圖）

軍演 解放軍 央視

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