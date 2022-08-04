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共軍向台海射擊導彈 全程遭我長程預警雷達掌握
國防部稍早證實共軍下午在向台灣東北部及西南部周邊海域，發射多枚東風系列彈道飛彈。國防部公布的訊息同時配合圖卡，強調國軍啟動防禦系統，內容主角是美製愛國者二型防空飛彈。共軍發射導彈全程皆遭我長程預警雷達掌握。
國防部發言人孫立方也特別向國人公告表示，中共於下午約13時56分起，向台灣東北部及西南部周邊海域，發射多枚東風系列彈道飛彈。國軍運用各種預警監偵機制，即時掌握發射動態，啟動相關防禦系統，並強化戰備整備。國軍對此破壞區域和平的不理性行動，國防部表達譴責。他說，飛彈未飛越台灣本島。
國防部同時發布圖卡，內容以愛國者二型防空飛彈為主角，指國軍即時掌握動態，啟動防禦系統。
台美在新竹樂山部署有長程預警雷達，連結北部、東部兩座飛彈預警中心。共軍導彈射擊彈道軌跡皆在我方掌握之中。
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