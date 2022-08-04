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影／國軍重砲射擊即將登場 面對中共威脅不怯戰

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
陸軍第四作戰區43砲指部預定在8月9日起在屏東竹坑沿海一帶進行年度重砲射擊，今天上午已經將多門155榴砲及M110A2自走砲運到陣地，由於砲口剛好面對中共演習海域，也引起附近居民的好奇。記者劉學聖／攝影
陸軍第四作戰區43砲指部預定在8月9日起在屏東竹坑沿海一帶進行年度重砲射擊，今天上午已經將多門155榴砲及M110A2自走砲運到陣地，由於砲口剛好面對中共演習海域，也引起附近居民的好奇。記者劉學聖／攝影

中共今天起在台灣四周海域軍演，陸軍第四作戰區43砲指部預定在8月9日在屏東竹坑沿海一帶進行年度重砲射擊，今天上午已經將多門155榴砲及M110A2自走砲運到陣地，由於砲口剛好面對中共演習海域，也引起附近居民的好奇，軍方表示這次重砲操演為預定的操演科目，與中共演習無關，面對中共演習威脅，國軍表示有能力守護防衞台灣，國軍必定堅守崗位、守護國家安全，請國人安心，並同心支持國軍。

面對一連串中共武嚇「民眾免驚喇」國軍第四作戰區將於8月9日及11日，在楓港滿豐漁場實施年度例行性重砲保養實彈訓練。今天上午國軍43砲指揮部將155公厘榴彈砲約30幾門移防至滿豐陣地，演訓的場區也例行正常運作，並嚴密監控台海及外離島周邊敵情狀況、適時適當應處。

陸軍第四作戰區43砲指部預定在8月9日起在屏東竹坑沿海一帶進行年度重砲射擊，今天上午已經將多門155榴砲及M110A2自走砲運到陣地，由於砲口剛好面對中共演習海域，也引起附近居民的好奇。記者劉學聖／攝影
陸軍第四作戰區43砲指部預定在8月9日起在屏東竹坑沿海一帶進行年度重砲射擊，今天上午已經將多門155榴砲及M110A2自走砲運到陣地，由於砲口剛好面對中共演習海域，也引起附近居民的好奇。記者劉學聖／攝影
陸軍第四作戰區43砲指部預定在8月9日起在屏東竹坑沿海一帶進行年度重砲射擊，今天上午已經將多門155榴砲及M110A2自走砲運到陣地，由於砲口剛好面對中共演習海域，也引起附近居民的好奇。記者劉學聖／攝影
陸軍第四作戰區43砲指部預定在8月9日起在屏東竹坑沿海一帶進行年度重砲射擊，今天上午已經將多門155榴砲及M110A2自走砲運到陣地，由於砲口剛好面對中共演習海域，也引起附近居民的好奇。記者劉學聖／攝影
陸軍第四作戰區43砲指部預定在8月9日起在屏東竹坑沿海一帶進行年度重砲射擊，今天上午已經將多門155榴砲及M110A2自走砲運到陣地，由於砲口剛好面對中共演習海域，也引起附近居民的好奇。記者劉學聖／攝影
陸軍第四作戰區43砲指部預定在8月9日起在屏東竹坑沿海一帶進行年度重砲射擊，今天上午已經將多門155榴砲及M110A2自走砲運到陣地，由於砲口剛好面對中共演習海域，也引起附近居民的好奇。記者劉學聖／攝影
陸軍第四作戰區43砲指部預定在8月9日起在屏東竹坑沿海一帶進行年度重砲射擊，今天上午已經將多門155榴砲及M110A2自走砲運到陣地，由於砲口剛好面對中共演習海域，也引起附近居民的好奇。記者劉學聖／攝影
陸軍第四作戰區43砲指部預定在8月9日起在屏東竹坑沿海一帶進行年度重砲射擊，今天上午已經將多門155榴砲及M110A2自走砲運到陣地，由於砲口剛好面對中共演習海域，也引起附近居民的好奇。記者劉學聖／攝影

軍演 解放軍

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