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英媒分析台海與美糾葛關係 外國網友留言吵翻：中方別有用意

聯合新聞網／ 綜合報導
英媒《每日郵報》分析台海關係，引發各方網友論戰。圖為一架共軍軍機飛過福建省平潭島。 法新社
英媒《每日郵報》分析台海關係，引發各方網友論戰。圖為一架共軍軍機飛過福建省平潭島。 法新社

裴洛西（Nancy Pelosi）抵台參訪引發中國大陸不滿。中共軍方宣布將在4日中午12點到7日中午12點，於台灣周遭進行為期三天的6場實彈軍演

《每日郵報》（Daily Mail）針對台海關係進行分析。報導指出，1979年時，美國正式與中國建交，並宣布與退守台灣的中華民國斷交。時任美國總統的卡特同意承認「一個中國」原則，但遭到當時美國國會反對。美國國會通過《台灣關係法》，規定美國將提供台灣必要的防衛物資與技術，使台灣維持足夠的自衛能力。

該報導提到，2019年時，中國國家主席習近平發表《告台灣同胞書》，表示「台灣前途在於國家統一」，並提到會「盡最大努力爭取和平統一」，但也「不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」。但是裴洛西訪台對習而言是「來得不是時候」，因為習近平正為第三次連任鋪路，因此中國才會祭出實彈軍演表態。

不少網友在該報導下留言發表想法，有網友表示中國的軍事行動別有用意，「中國是為了轉移國內經濟、抵押貸款危機的注意力吧。」、「俄羅斯就是這樣開始打烏克蘭的，這一步也走得太明顯了？」

也有人喊話「應該拒買任何中國製產品」、「中國會踏上普亭後路，這就是舊帝國主義。不過對美國來說，亞洲能帶來很大的利益，因此美國雖然對於俄羅斯會安於現況，但是應該會直接干預台灣的情況，阻止硬體供應鏈遭破壞。」、「中國一直都是其他國家的敵人，這是很多人拒絕承認的事實。」、「為什麼不在台灣辦公投決定要不要統一？」、「美國就愛以民主的名義製造麻煩。」

軍演 解放軍 習近平 裴洛西

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