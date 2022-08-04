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影／國軍最強戰鬥直升機進駐恆春 監控西南海域
國防部因應中共軍演，特地在屏東恆春機場進駐國軍最強的各式戰鬥直升機，防止中共有任何蠢動，而軍方也秘密布置兩架銳鷹無人機在恆春機場備便，如果共軍有任何侵犯領空的行為，會立即以飛彈及機砲攻擊海上目標，維護國家主權。
美國眾議院議長波洛西昨日結束訪台行程，中共解放軍即自今天中午12時開始在台灣周遭海域展開軍事演習，中共演習的區域包含東北角、西南沿海等我國的漁民作業區，因應中共軍演，國軍也在台灣周遭海域實施預置兵力因應，目前陸軍航特部派遣多架戰鬥直升機包括AH-1W、AH-64E、OH-58D機型掛載飛彈，以及機砲，進駐恆春基地，還不時進行空中掩護演練，其中AH-64E阿帕契攻擊直升機都掛上長弓雷達，場面十分壯觀。
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