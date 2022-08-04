中共軍演 北市防空避難所5771處APP即查最近位置
中共解放軍今天起至7日在台灣周邊6處海域軍演。台北市政府盤點正常開放供民眾使用防空避難處所，共計5771處，可透過「北市警政APP」即時查詢距離最近的防空避難空間。
台北市建築管理工程處發言人鄭大川今天指出，為使全市456里設籍人口能迅速進入防空避難空間，盤點北市防空避難處所，包含北市警局提供公有避難處所，以及政府機關、學校、商業大樓、地下停車場、地下街等處，並結合民政局提供避難處所，共1417處，另成立管委會私有建物4354處。
他表示，經統計，台北市共有5771處防空避難處所，供正常開放民眾使用，可容納1287萬人。
台北市建管處指出，防空避難處所是在防空演習、戰爭發生或將發生時，接獲國防部發布管制疏散命令後，可正常開放民眾進入避難空間。
建管處表示，民眾可透過下載台北市警局「北市警政APP」，即時查詢當下距離最近的防空避難空間，以利掌握周邊避難位置及動線。
建管處指出，公寓大廈防空避難空間應隨時保持乾淨、暢通，才能在必要時發揮功效，同時提升居住品質及公共安全。
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