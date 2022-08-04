國防部證實：共軍下午1點56分起 於我東北、西南部海域發射多枚飛彈

國防部今（4）日表示，中共於今日下午約13時56分起，向台灣東北部及西南部周邊海域，發射多枚東風系列彈道飛彈。

共軍東部戰區稍早宣稱，8月4日13時許，解放軍東部戰區陸軍部隊，在台灣海峽實施了遠程火力實彈射擊訓練，對台灣海峽東部特定區域進行了精確打擊，取得預期效果。

我國防部稍晩即證實，中共於今日下午約13時56分起，向台灣東北部及西南部周邊海域，發射多枚東風系列彈道飛彈。國防部發言人孫立方表示，共軍飛彈向東北部及西南部周邊海域射擊，未通過台灣上空。

國防部表示，國軍運用各種預警監偵機制，即時掌握發射動態，啟動相關防禦系統，並強化戰備整備。國軍對此破壞區域和平的不理性行動，國防部表達譴責。