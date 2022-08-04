聽新聞
test
0:00 / 0:00
國防部證實：共軍下午1點56分起 於我東北、西南部海域發射多枚飛彈
國防部今（4）日表示，中共於今日下午約13時56分起，向台灣東北部及西南部周邊海域，發射多枚東風系列彈道飛彈。
共軍東部戰區稍早宣稱，8月4日13時許，解放軍東部戰區陸軍部隊，在台灣海峽實施了遠程火力實彈射擊訓練，對台灣海峽東部特定區域進行了精確打擊，取得預期效果。
我國防部稍晩即證實，中共於今日下午約13時56分起，向台灣東北部及西南部周邊海域，發射多枚東風系列彈道飛彈。國防部發言人孫立方表示，共軍飛彈向東北部及西南部周邊海域射擊，未通過台灣上空。
國防部表示，國軍運用各種預警監偵機制，即時掌握發射動態，啟動相關防禦系統，並強化戰備整備。國軍對此破壞區域和平的不理性行動，國防部表達譴責。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言