外島防區將實彈射擊演訓 國防部、海巡署：例行演訓

共軍宣稱今日起在台海周邊展開實彈射擊軍演，我外島防區近日也將實施日、夜間實彈射擊操演。但國防部、海巡署都表示，都屬例行操演。

國軍各作戰區今天上午運作如常，空軍各聯隊戰機正常升空偵巡，位於屏東的海軍鋭鳶無人機系統今天被目擊機動到恆春機場，準備升空疑監偵共軍軍演；當地還有AH-64E阿帕契攻擊直升機進駐。而陸軍十軍團、八軍團近日都將執行「天雷操演」重砲射擊，八軍團四三砲指部，榴砲也被目擊在屏鵝公路上機動。

而根據國防部公告資訊，陸軍東引地區指揮部明起8月5至6日，每天1800至2100時止，將在東引海域實施對海實彈射擊。

金門防衛指揮部也連續於8月2、3、4、11、12、17、18、19、24及25日5時至7時30分，在金門海域實施對海域空域實彈射擊。

此外，海巡署也將在8月6日、13日0800至2100時止，在東沙島海域實施對海域實彈射擊。

但國防部和海巡署今天都表示，相關勤務和演練都屬既定操演，並非特定演習。海巡署表示，東沙島實施的是「海巡署東南沙分署東沙指揮部111年第三季全島防衛火砲武器對海實彈射擊訓練」，屬例行訓練。