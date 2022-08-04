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共軍演習封鎖海空大亂 台灣「以德報怨」借空域給廈門航空

空襲警報響了到哪避難？ 用這款APP「一鍵速搜」最近防空洞

聯合新聞網／ 綜合報導
裴洛西訪台導致兩岸關係緊張，不少民眾擔憂空襲時該躲去哪裡。圖為萬安演習時空襲警報響的場景。本報資料照片
裴洛西訪台導致兩岸關係緊張，不少民眾擔憂空襲時該躲去哪裡。圖為萬安演習時空襲警報響的場景。本報資料照片

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）炫風訪台引發中國大陸強烈不滿，據陸媒新華社報導，解放軍將將於今（4）日起至7日間，展開包圍台灣6個海域和空域的軍事演習，並組織實彈射擊，令不少民眾擔憂，若真的發生空襲該到哪裡避難。其實辦法相當簡單，只要透過一款APP，按一鍵就能即時找到最近防空洞，該APP也迅速登上IOS下載排行榜1位。

想在空襲警報時快速找到避難地點，可以善用內政部警政署推出的「警政服務」APP，下載APP後打開首頁即可看到「防空避難」選項，點選後會在Google地圖上顯示附近的避難點。或是點選左上角列表找到「防空避難」欄位，再點選「附近防空處所」，也能跳轉到Google地圖。找到最近的防空洞後可看到其地址、容納人數等資訊，再透過導航就可前往避難處。

此外，根據蘋果新聞網報導，台中市警察局提醒民眾，可預先在「警政服務」APP手機截圖或用Google離線地圖標註避難地點，方便隨時於離線狀態查閱。市警局也補充，目前列管的避難位置平時不能未經屋主同意擅自進入，只有於防空演習、戰爭發生或將發生時，經國防部下達管制疏散命令才能進入避難。

台北市政府也呼籲，民眾可以透過下載台北市警察局「北市警政APP」，即時查詢當下距離最近的防空避難空間，用以掌握周遭避難位置及動線。

圖擷自警政服務APP
圖擷自警政服務APP

軍演 解放軍 空襲

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