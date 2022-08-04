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英國專家分析「中共若出兵恐自毀經濟」 外國網友獻策：台灣拒絕出口晶片吧！

聯合新聞網／ 綜合報導
專家分析，若是中共出兵，將嚴重影響中國大陸經濟。圖為電視螢幕上顯示中共發動對台軍事行動。 路透社
專家分析，若是中共出兵，將嚴重影響中國大陸經濟。圖為電視螢幕上顯示中共發動對台軍事行動。 路透社

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前訪台引發國際關注，其主因便是因為此舉被中國大陸視為挑釁。佩洛西抵達台灣後，陸方立刻發布聲明表示對於此舉「堅決反對、嚴厲譴責」。不少專家擔心，佩洛西離開台灣後，兩岸局勢只會更加緊張。兩岸之間究竟走向為何，世界各國都在睜大眼睛看。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，中共解放軍宣布於4日中午12點到7日中午12點，將在台灣周遭進行為期三天的6場實彈軍演。前外交官暨中國議題專家查爾斯·帕頓（Charles Parton）表示，陸方領導階層應該十分清楚這樣的誤判風險。若是稍有不慎，可能會摧毀中國經濟。

帕頓在文中提到，台灣出口的半導體是所有電腦設備及手機的重要技術。全球製造的半導體約有一半來自台灣，因此光是此生產鏈受阻，中國的電子產業便可能遭受嚴重衝擊。他也提到，若是中共出兵，西方國家會進行嚴厲制裁，因此對於中共來說可能會付上慘痛代價。

此次事件引發全球關注，各國網友也在文章下留言發表想法。有網友表示「沒有人民想要戰爭，這都是政客操弄的手段，人民只是他們的棋子。」另一位網友則說「為什麼世界會允許台灣成為生產半導體的強權呢？為什麼不移至美國或歐洲生產？」另一名網友則回應「是因為台灣幾乎沒有自然資源。台灣人受過教育後在相關技術上投入大量資金，這對台灣來說是件好事。」

也有網友表示「任何美國官員都不該插手台海關係，只要管好自己國家的事就好了。」、「中國入侵台灣的話，我以後就不吃炒麵了。」、「現代社會各國的貿易關係如此密切，戰爭會牽一髮動全身，領導人要考慮到這一點。」、「台灣又沒支持過英國。」、「先拒絕出口半導體和晶片給中國，不就能懲罰小熊維尼了嗎？」、「台灣有幫助烏克蘭嗎？我們為什麼要幫助一個沒有幫助過其他人的國家？」

軍演 解放軍 半導體

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