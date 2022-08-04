快訊

共軍對台周邊海域發射11枚東風導彈 總統府發聲了

頂新油品事件和解 統一獲頂新1.7億元賠償金

共軍演習封鎖海空大亂 台灣「以德報怨」借空域給廈門航空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國無人機夜擾金門 當地仍對軍演「無感」？

德國之聲／ 德國之聲中文網
金防部4日表示，金門、北碇地區3日晚間發現中國無人機飛越上空，部隊依標準作業程序，射擊信號彈示警驅離，無人機隨即飛離。圖為同型信號槍平日演練畫面。 （金防部提供） 中央社
金防部4日表示，金門、北碇地區3日晚間發現中國無人機飛越上空，部隊依標準作業程序，射擊信號彈示警驅離，無人機隨即飛離。圖為同型信號槍平日演練畫面。 （金防部提供） 中央社

台灣陸軍金門防衛指揮部週四（8月4日）上午表示，金門、北碇地區週三（3日）晚間2次發現不明飛行器掠過上空，經比對研析應為中國無人機，隨後射擊信號彈驅離。

金門防衛指揮部表示，這是首次發現有中國無人機侵擾金門，引起各界高度重視。金門防衛指揮部政戰主任張榮順表示，金門本島和北碇島3日晚間9時及10時左右，經雷達偵測，2度發現不明飛行器掠過上空，飛行高度約為2000公尺。經比對研析應為中國無人機，部隊即依標準作業程序，射擊信號彈示警驅離，並保持戰備警戒及實施隱掩蔽作為。

在駐守部隊發射信號彈驅離之後，無人機隨即朝中國內陸方向飛離。

金防部的新聞稿指出，防區運用聯合情監偵手段，可全般掌握周邊動態，且營區、設施及陣地偽裝皆依規定實施，遇突發狀況均有能力即時應處，請當地放心。

不過對此，中國官方沒有做出回應。

軍演緊張？國際與地方兩樣情

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）不畏北京威脅訪台，成為繼1997年金瑞契（Newt Gingrich）後首位訪台的聯邦眾議院議長。北京當局除嚴詞譴責，也宣布4日至7日在台灣周邊6處海空域舉行實彈軍事演習，台海緊張局勢升溫。

解放軍實施軍演前夕，金門島遭中國無人機飛掠領空，國際媒體如英國《衛報》、路透社、法新社皆報導此消息。相較於國際對於北京軍演的緊張氛圍，距離中國廈門最近僅有5公裡的金門，大部分當地居民卻似乎沒有太大感受。

德國之聲記者訪問當地居民發現，普遍民眾不知有無人機飛過，有人稱「在新聞沒有報之前完全不知道」。

一名不願具名的金門海巡人員告訴德國之聲，儘管中國對台實施軍演，距離廈門最近的金門，目前仍維持船舶正常出入港，「跟平常沒什麼兩樣」。他表示，海巡單位內部並未針對此次軍演展開特殊任務，「僅依照金防部提出支援需求，仍以執法工作及海域監控為主。」即若有不明船舶進入領海，以驅離為主要手段。

但也有民眾反應仍感受到「戰爭」的氛圍。金門特產店老闆、48歲的李志鴻告訴德國之聲，這幾天來兩岸軍事氣氛有點緊張，尤其是解放軍宣布要實施軍演。他稱，「雖然金門居民的恐懼感沒有彰顯出來，但不代表沒有恐懼，只是說恐懼是放在心裡。」

李志鴻擔心，即便中國與台灣的領導人並不打算開戰，但是難保中國民族主義高亢氛圍下，「人民解放軍中勢必也有激進分子」，倘若這些人在演習過程中有心操作，讓導彈落點位置偏移，就有可能擦槍走火演，變成台海危機。

另一名24歲的楊姓居民則向德國之聲記者表示，雖然金防部表示已經驅離無人機，但目前尚不知道已有哪些情資遭偵蒐。在當前緊張的局勢下，盼當局能加強戒備，維持安全。

（綜合報導）

本文章由德國之聲授權提供】

軍演 解放軍 金門

延伸閱讀

中國軍演包圍台灣！軍事專家：不排除派出無人機

金門首度發現大陸無人機侵擾 軍方發射信號彈驅離

金門又被推上戰爭前線？ 居民老神在在：緊張什麼

中共軍演恐擴大、延長？ 航港局最新航船布告洩端倪

相關新聞

大陸軍演時間軸／共軍在台灣3處海域發射東風飛彈 總計11枚（不斷更新）

美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西）訪台，北京兩天來大動作反制，從軍事、外交、經濟等層面全方位對台灣實施制裁，範圍之廣、力道之強，為一九八○年代末期兩岸恢復往來後所僅見。其中，今起連續三天將在台灣周邊的六個區域展開軍事演習，迫近台灣並對台形成包圍封鎖之勢，為一九四九年以來首次。

中國軍演登場 英媒：台灣平靜他國關注演習內容

針對美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，中國今天起在台灣四面海域進行歷來最大規模軍事演習。英國廣播電台（BBC）報導，台北氣氛...

中共發射11枚東風導彈 總統府：嚴正要求中國理性自制

總統府發言人張惇涵今天表示，中國於今日下午約13時56分起，向台灣東北、西南，及東部周邊海域，發射共計11枚東風系列彈道...

阿帕契、重砲進駐屏南引側目 軍方：執行例行年度演訓

中國解放軍今中午起在台灣周邊海域實彈軍演，也挑動民眾的敏感神經，有民眾今天見到重砲進駐屏東縣車城鄉海岸，在網路PO圖後，...

111年核安兵推順利完成 9/6起核三廠實兵演練

111年核安第28號演習兵棋推演今天順利完成，模擬疫情、地震等天然災害併同核子事故發生情境，推演範疇包含廠內機組搶救、廠...

大陸今起大規模鎖台軍演 街頭民眾關注發展

美國聯邦眾議院議長波洛西旋風式訪台，引來大陸強烈抗議，今起從中午12點起，連續三天在台灣周邊六個區域展開軍事演習，讓台海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。