中共軍演恐擴大、延長？ 航港局最新航船布告洩端倪

中共解放軍於今日中午開始於台灣周邊6處海域進行軍演，交通部已呼籲往來船隻繞行避開演習區域，今日中午卻傳出軍演範圍再增1處，位於東部海域北緯23°40′00″ 、東經122°30′00″；北緯23°40′00″ 、東經122°54′00″；北緯23°13′00″ 、東經122°54′00″；北緯23°13′00″ 、東經122°30′00″ 四點連線範圍，並呼籲船隻避開該區域。

交通部航港局今日中午發布航船布告，指出因軍事演訓中共公布於台灣周邊海域進行軍演海域因應措施，新增東部海域一處演習區域，呼籲船隻注意航行以策安全，演習時間也從7日延長至8日10時。