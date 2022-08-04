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中共軍演恐擴大、延長？ 航港局最新航船布告洩端倪
中共解放軍於今日中午開始於台灣周邊6處海域進行軍演，交通部已呼籲往來船隻繞行避開演習區域，今日中午卻傳出軍演範圍再增1處，位於東部海域北緯23°40′00″ 、東經122°30′00″；北緯23°40′00″ 、東經122°54′00″；北緯23°13′00″ 、東經122°54′00″；北緯23°13′00″ 、東經122°30′00″ 四點連線範圍，並呼籲船隻避開該區域。
交通部航港局今日中午發布航船布告，指出因軍事演訓中共公布於台灣周邊海域進行軍演海域因應措施，新增東部海域一處演習區域，呼籲船隻注意航行以策安全，演習時間也從7日延長至8日10時。
航港局說，部分船隻繞行可能會增加航行時間，呼籲軍演期間改以替代航線進出基隆港、蘇澳港、台北港、高雄港、安平港、花蓮港以及和平港。其中以基隆港和高雄港影響最大，平均每天至少共約百餘艘次的船要改道繞路。
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