共軍模擬全面侵台 海峽中線默契被打破

「未來國共兩軍的海峽中線默契，恐會因這次軍演遭到打破！」國防大學教授馬振坤4日分析，中共這三天軍演就是模擬全面侵台準備，且未來共軍對台的壓力會增加，台灣雖然要重視不對稱作戰，但也要維持陸海空基本戰力，避免受到共軍封鎖。國安院所長蘇紫雲認為，中共軍演只會讓民主國家更討厭中國。

模擬全面侵台

國防大學中共軍事事務研究所所長馬振坤表示，共軍東部戰區宣布4日起在台灣北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，並強調戰區進行聯合封控、對海突擊、對陸打擊、制空作戰等，全面檢驗武器裝備性能和部隊聯合作戰能力。

他認為，共軍東部戰區此次在台灣周邊共 6 處海空域實施針對性演訓，呈現出共軍若對台發動全面軍事行動時的基本行動樣貌。在台灣北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，意味戰時共軍海空機艦，將奪控台灣空域，主要任務在於對外軍實施拒止作戰、切斷台灣對外交通、以海制陸壓制國軍岸基火力。

共軍跨越海峽中線

另外，南部軍區將會從南海防止外部軍隊從南海協助我國，而北部戰區在渤海實施實彈射擊訓練，則是要保衛平津地區不受外軍攻擊。上列為共軍宣布在台灣周邊海空域演訓之意涵，但共軍真實戰力能否符合行動需求，需視其演訓具體行動細節方可判斷，目前無法預估。

馬振坤判斷，此次演習以檢驗武器性能為主，且全國政協主席汪洋在92共識30周年重申和平統一的重要性，因此共軍應該不會將演習轉為對台作戰。不過他強調，此次共軍演訓行動結束後，將徹底打破兩岸兩軍存在多年之海峽中線默契。未來共軍機艦跨越海峽中線、以及貼近我領海領空外緣活動頻率將大幅增加，台灣海空防禦縱深將更受壓縮。

中國形象惡化

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，共軍這次軍演所在的航道都是關鍵航區，台海、巴士海峽地區佔全球航運量60%，共軍為了報復裴洛西的演習，反而更讓民主國家認知到共軍的威脅，甚至還可能讓台、美、菲的小北約提前出現，中共反而落入戰略困境。

國策研究院執行長郭育仁則認為，未來中國對台灣的滲透壓力將會增強，台灣年底將會面臨選舉，2024年也要總統大選，形同民主台灣「最虛弱的時刻」，未來更要加強防備。

台灣智庫諮詢委員董立文也呼籲蔡政府，儘速將兵役延至一年，加速準備因應中共未來可能的侵略。

【更多精采內容，詳見 】