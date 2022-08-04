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共軍演習封鎖海空大亂 台灣「以德報怨」借空域給廈門航空

中共軍演 中市警局盤點逾2萬避難處所

中央社／ 台中4日電

共軍今天起在台灣周邊6處海域實彈演習。台中市警察局提供2萬4671處安全避難處所，可容納993萬5626人。

台中市警察局透過文字稿表示，警察局及各分局官方網站已成立「防空疏散避難專區」，宣導疏散避難要領、行動裝置查詢防空疏散避難設施方式以及公開揭示建檔防空疏散避難設施位置，以供民眾查詢。

台中市警察局運用LINE通訊軟體製作防空避難設施查詢系統，民眾可透過LINE，將警察局官方帳號加入好友，點選防空避難設施查詢功能，按下位置資料分享，即可直接顯示所在位置周邊5處可供避難地點及容納人數，還能以Google地圖導航規劃路線迅速前往避難處所實施避難。

只要民眾使用手機LINE查詢，可在最短時間到達最近安全避難處所，另下載內政部警政署「警政服務」APP，點選防空疏散避難專區，開啟定位，開始搜尋導航，也可以Google地圖導航規劃路線迅速前往避難處所避難。

軍演 解放軍

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