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美日關注共軍導彈演習 國防部表示：暫未收獲任何狀況

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
日本統合幕僚監部昨（3）日也披露，藉由日本海上自衛隊第7護衛隊「Yudachi」艦和隸屬於空軍大隊的P-3C反潛機，偵獲在解放軍「056A」護衛艦「孝感艦」（615），7月27日至30日間在位於釣魚台島向西約120公里至約70公里海域「南北漫遊」。圖／日本統合幕僚監部
日本統合幕僚監部昨（3）日也披露，藉由日本海上自衛隊第7護衛隊「Yudachi」艦和隸屬於空軍大隊的P-3C反潛機，偵獲在解放軍「056A」護衛艦「孝感艦」（615），7月27日至30日間在位於釣魚台島向西約120公里至約70公里海域「南北漫遊」。圖／日本統合幕僚監部

中共解放軍預告，在台灣周邊6個劃定區域實施實彈射擊軍演的時間，自今（4）日12時起正式啟動，軍演行動將持續3天。國防部中午表示，目前暫未收獲任何狀況，而國軍將持續加強戒備，各級部隊於日常演訓的場區正常運作，嚴密監控台海及外離島周邊敵情狀況、適切應處。

根據《新華社》2日深夜授權公告宣稱，中共解放軍將於北京時間今年8月4日12時至7日12時，在台灣周邊劃定的6個區域海域和空域，進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。

在解放軍實彈射擊前，共軍稱對台第一線的東部戰區自3日起組織台灣周邊海空域實戰化聯合演訓，出動包括殲-20、轟-6K等戰機，055型、052型等驅逐艦陸續前往台灣東部空、海域。

傳美軍一架RC-135S眼鏡蛇球導彈觀測機上午自沖繩嘉手納基地起飛，朝台灣東部外海、西太平洋方向飛行，研判是為對解放軍或實施的導彈射擊，進行參數蒐集任務。

而日本統合幕僚監部昨（3）日也披露，藉由日本海上自衛隊第7護衛隊「Yudachi」艦和隸屬於空軍大隊的P-3C反潛機，偵獲在解放軍「056A」護衛艦「孝感艦」（615），7月27日至30日間在位於釣魚台島向西約120公里至約70公里海域「南北漫遊」，而據日方公布該艦航跡顯示，該艦曾趨近我東北部海域。日方機艦部署顯示對我東北部海域的關注，但也顯示日方積極在此地進行情報蒐集。

對於共軍軍演即將展開，國軍已先一步下令將地區輪值戰備部隊提升為特遣隊；國防部同時表示，國軍將持續加強戒備，各級部隊於日常演訓的場區正常運作，嚴密監控台海及外離島周邊敵情狀況、適切應處。

解放軍「056A」護衛艦「孝感艦」。圖／日本統合幕僚監部
解放軍「056A」護衛艦「孝感艦」。圖／日本統合幕僚監部

軍演 解放軍 國防部

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