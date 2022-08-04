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美軍P-8A飛入共軍西南演習空域 航迷讚：他最猛了

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
大陸解放軍今中午12點起一連三天在台灣周邊六個地區同步進行軍演，共軍宣告海空域全面禁航遶行，航迷透過航班追蹤網站發現一架美軍P-8A飛入西南演習空域。圖／取自Flightradar24
大陸解放軍今中午12點起一連三天在台灣周邊六個地區同步進行軍演，共軍宣告海空域全面禁航遶行，航迷透過航班追蹤網站發現一架美軍P-8A飛入西南演習空域。圖／取自Flightradar24

大陸解放軍今中午12點起一連三天在台灣周邊六個地區同步進行軍演，共軍宣告海空域全面禁航遶行，航迷透過航班追蹤網站發現一架美軍P-8A飛入西南演習空域，航迷讚「他最猛了」。

「想說演習區域都沒飛機，想不到美軍軍機突然出現。」航迷說，這架沒有呼號的美軍軍機，接近中午12點時，突然從巴士海峽一路朝共軍西南演習空域飛行，實在太猛了，不愧是美軍。

時常分享全球各國軍情軍機動態的推特帳號「Callsign: CANUK78」也在第一時間貼文指出，美國海軍波音P-8A波塞冬出現在台灣西南空域。

軍事專家表示，P-8A海神式海上巡邏機主要用途為海上巡邏、偵察和反潛作戰，機上配置有5個內置與6個外置武器掛載點。會出現在高雄外海西南空域，研判蒐集解放軍演習相關軍事參數。

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