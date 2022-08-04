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獨／因應共軍軍演 國軍下令戰備輪值部隊提升為特遣隊

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
共軍今起將在台灣周邊空海域實施包括長程飛彈射擊在內的軍事操演，國軍因應情勢，清晨下令國軍三軍地區輪值的戰備部隊，將原兵力為連級的「戰鬥隊」，立即提升為營級的「特遣隊」，實施備戰警戒。圖／取自中華民國陸軍臉書粉專
共軍今起將在台灣周邊空海域實施包括長程飛彈射擊在內的軍事操演，國軍因應情勢，清晨下令國軍三軍地區輪值的戰備部隊，將原兵力為連級的「戰鬥隊」，立即提升為營級的「特遣隊」，實施備戰警戒。圖／取自中華民國陸軍臉書粉專

共軍今起將在台灣周邊空海域實施包括長程飛彈射擊在內的軍事操演，國軍因應情勢，清晨下令國軍三軍地區輪值的戰備部隊，將原兵力為連級的「戰鬥隊」，立即提升為營級的「特遣隊」，實施備戰警戒。但戰備狀況仍為「經常戰備時期」，沒有提升。

另外，國軍因應共軍演習，日前曾下令三軍自2日上午8時起至4日中午12時止，為「強化戰備整備指導期間」。據了解，這項命令未再延長，已於今天中午12時結束。

共軍在台灣周邊部署六個操演區，外界研判可能有東風15等導彈自大陸內陸升空飛越台灣本島上空，新竹樂山基地的長程預警雷達嚴密監控當面高中低空狀況，並與兩座飛彈預警中心連線。而我國本土距中共演習區域最近的屏東小琉球9.5公里，距枋山鄉約16公里，但海上參演兵力不明；北部外海兩個操演區包圍中樞，是否受導彈威脅？國軍衡山指揮所與各地區作戰中心指揮所嚴密監控情勢。而若共軍射擊導彈，國軍是否提升戰備、府是否召開國家安全會議，備受關注。

據了解，因應共軍操演，國防部參謀本部下令，今（4）上午8時起，原本各作戰區輪值戰備部隊，兵力為屬連級的「戰鬥隊」，提升為營級的「特遣隊」，但戰備狀況目前仍為「經常戰備時期」，沒有提升。

國軍戰備分為二時期、三階段。分別為經常戰備時期、防衛作戰時期。其中經常戰備時期又有「戰備整備階段」；防衛作戰時期則有「應急作戰階段」及「全面作戰階段」。

而國軍營級任務的「特遣隊」編制，是指因應特定任務而臨時組織而成的遣派部隊。可由營級組成也可跨軍種組成，可獨立進行小規模作戰。特遣隊因應軍種與任務別而有所變化，平時設定計畫，透過聯勇操演等時等時機驗證，能因應突發狀況，緊急出動，而非固定編制。

國防部上午也表示，針對中共於台灣周邊海空域舉行實彈演習，意圖改變現狀、破壞區域和平穩定的不理性行為，國軍將持續加強戒備，各級部隊於日常演訓的場區正常運作，嚴密監控台海及外離島周邊敵情狀況、適切應處。國防部說，將秉持備戰不求戰的原則，更以「不升高衝突、不引發爭端」的態度，三軍協力並運用全民總力，共同維護國家安全及主權領土完整。

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