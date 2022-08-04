共軍台灣近海6處軍演登場 網友見「阿公級自走砲」路上過

美國眾議院議長波洛西離台後，中共解放軍隨即宣布4至7日在台灣周邊6處海空域實施實彈軍演，有網友上網分享他一早在屏東市區見到10幾台自走砲經過的畫面，直呼「這個時機看到這有點敏感」。有人留言說是「105榴彈砲」，也有人說是「155牽引砲」，因是二戰時美軍的制式榴彈砲之一，也引發網友「阿公級武器」現身的熱議。

網友今早在「爆廢公社」分享他上班途中在屏東市路建國路捕捉到的自走砲照片，對於這台自走砲的型號，不管是「105榴彈砲」或「155牽引砲」，都引發網友的熱議；「105榴彈砲」是二戰時美軍的制式榴彈砲之一，在1941年起生產服役，近期國軍在「最硬教召」時，就演練105榴砲射擊。

也因為105榴砲「太資深」，有網友留言「我20年前在金門當兵就玩這種的砲，現在還在喔」、「骨董」、「國軍的裝備真的該升級了」、「105還能打嗎？！」「105榴彈砲，當年下基地當菜鳥時扛過砲彈，也親眼看過它發射了」、「回到二戰的炮」、「還在用二戰的破武器，哈哈」。

也有網友認為是「155牽引榴彈砲」，也是80年代起裝備在陸軍軍團炮兵營和步兵師炮兵營，及海軍陸戰隊炮兵團，網友表示「以前都拖155出去玩」、「還能擊發！拖一下155出來見見市面」、「這是155不是105么發發射了」。

因恰巧在共軍實彈軍演的敏感時期在馬路上現身，網友留言表示，「不是敏感啊，本來就是要去防中共飛彈」、「不就是備戰狀態」、「該做的準備還是要做的」、「今天防空警報會響嗎？」

軍方人士說，用路人看到的是155毫米榴彈砲，是用在下周的年度重砲射擊，它是台灣仿美制M114式155毫米榴彈炮，自行生產的一種大口徑牽引榴彈炮，屬中型火砲，80年代開始裝備陸軍軍團砲兵營和步兵師砲兵營；運動方式以車輛牽引，配備彈種包括榴彈、榴霰彈和煙幕彈，最大射程1萬5000公尺。