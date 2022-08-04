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共軍軍演擾台 十軍團、清泉崗空軍基地：訓練一切正常

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
中共宣布今天起一連三天將在台灣周邊海域進行軍演，圖為左營軍港停在北側危險品碼頭的戰車登陸艦船上雷達開啟，透露出左營軍港不平靜的緊張氣氛。記者劉學聖／攝影
中共宣布今天起一連三天將在台灣周邊海域進行軍演，圖為左營軍港停在北側危險品碼頭的戰車登陸艦船上雷達開啟，透露出左營軍港不平靜的緊張氣氛。記者劉學聖／攝影

中國大陸中午起在台灣周邊軍演，被視為海空封鎖台灣三天。對此，位於新社區陸軍十軍團表示，國軍所有訓練一切正常，官兵休假正常，國軍有能力守衛我們的家園。清泉崗空軍基地表示，未授權對外發言，一切以司令部與國防部對外發言為準。

中共解放軍宣布從今天中午12時到8月7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域將行軍演，恐影響部分航路。

對此，陸軍部隊十軍團表示，國軍所有訓練一切正常化，官兵休假正常，國軍有能力守衛我們的家園，目前沒有收到其他強化訓練等通知。

清泉崗空軍基地政戰主任廖伯文表示，目前未授權對外發言，一切由司令部與國防部對外發言內容為準。

大雅區當地居民指出，這兩天空軍戰機正常起飛，沒有看出特別警備的跡象，營區內也無動靜。

軍演 解放軍

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