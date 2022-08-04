共軍軍演擾台 十軍團、清泉崗空軍基地：訓練一切正常

中國大陸中午起在台灣周邊軍演，被視為海空封鎖台灣三天。對此，位於新社區陸軍十軍團表示，國軍所有訓練一切正常，官兵休假正常，國軍有能力守衛我們的家園。清泉崗空軍基地表示，未授權對外發言，一切以司令部與國防部對外發言為準。

中共解放軍宣布從今天中午12時到8月7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域將行軍演，恐影響部分航路。

對此，陸軍部隊十軍團表示，國軍所有訓練一切正常化，官兵休假正常，國軍有能力守衛我們的家園，目前沒有收到其他強化訓練等通知。

清泉崗空軍基地政戰主任廖伯文表示，目前未授權對外發言，一切由司令部與國防部對外發言內容為準。

大雅區當地居民指出，這兩天空軍戰機正常起飛，沒有看出特別警備的跡象，營區內也無動靜。