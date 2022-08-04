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大陸鎖台軍演 我陸軍高美重砲射擊保養
大陸今天起在台灣四周海域軍演，台中機場和台中港今天飛機起降和航運正常，不受影響，陸軍今天在台中高美陣地實施重砲保養訓練，清水警分局員警到場交管，分局長游永中到場慰勞，感謝國軍官兵守護國家安全。
台中機場表示，今天國內線和離島線飛機正常起降，未受影響；台中港務分公司表示，台中港今天航運正常，沒有影響，貨輪正常航行。
陸軍10軍團今天在台中清水高美陣地實施重砲保養訓練，例行性維護火砲裝備，台中市清水警分局對於國軍實施例行性重砲射擊保養任務也參與協助，執行交通疏導及管制等勤務，以利軍事裝備、車輛及民眾，順利通行與疏散，也加強周邊巡邏維護安全。
清水警分局長游永中今天上午也到清水區高美濕地陣地慰勞國軍，游永中表示，軍警一家共同保衞台灣的決心，他說我國軍有能力守護防衞台灣，國軍必定堅守崗位、守護國家安全，請國人安心，並同心支持國軍。
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