共軍宣布持續在台周邊軍演 專家：強制外交迫美拆彈

共軍擬在首波對台軍演後，又宣布將在8月4日中午12時起開始，在台灣周邊進行「重要軍事演訓行動」。國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，不排除是中共想利用此一事件，對美台實施「強制外交」，藉由升高區域緊張情勢，迫使美方為拆除引信，向北京承諾未來對台灣的政治及軍事交流作出限制。

共軍軍演7日結束後，不排除會再繼續對台進行武力展示為了對美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西）訪台做出回應，共軍將於8月4日中午12時開始，在台灣周邊進行「重要軍事演訓行動」。

揭仲表示，在8月3日晚上，已有共軍艦隊抵達台灣東部海面、共軍預定演習區附近待命，其中可能包括排水量超過1萬噸的055型驅逐艦。

揭仲認為，共軍這些針對台灣軍事行動的動機，第一是試圖藉一系列「強有力的回應」，嚇阻華府進一步提升與台北的政治及軍事交流外；第二是利用波洛西訪台為藉口，進一步淡化、甚至直接否定自1999年以來，分隔兩岸軍事行動的「中線默契」，將共軍機艦活動範圍從目前的海峽中線，「前推」至我方24海里鄰接區外緣，替日後共軍機艦或執法船艦常態化前往中線以東巡弋創造先例，同時支援中共近期對台灣海峽的法律戰。

揭仲說，在這波軍演於7日中午結束後，應持續觀察共軍是否會持續在海峽中線南北兩端、離台灣本島較遠的區域，派軍機甚至軍艦跨越海峽中線並將其「常態化」。

揭仲也指出，在8月4日12時至8月7日12時的演習結束後，共軍不排除會繼續在台灣周邊實施一系列具相當強度的武力展示，甚至持續一段時間。如果出現這種情形，不排除是中共想利用此一事件，對華府、甚至台北實施以武力展示為主要手段的「強制外交」，藉由升高區域緊張情勢，迫使華府為了拆除引信，向北京承諾會對未來與我方的政治及軍事交流作出限制。這是第三個動機。

揭仲表示，中共運用爭議事件實施「強制外交」早有先例。在1995年至1996年的台海飛彈危機中，中共從1995年7月下旬至1996年3月下旬、將近9個月的時間內，進行了多達7波的軍事演習。雖然最後在美軍的威嚇下，中共決定停止繼續對台灣進行武力展示；但時任美國總統的柯林頓最後也決定向當時的中共領導人江澤民讓步，在後來訪問上海時，公開承諾美國「不支持兩個中國」、「不支持台灣獨立」和「不支持台灣參加聯合國或其他主權國家才可加入的國際組織」，創下首美國總統首度將對台3項政策主張結合在一起對中共公開承諾的例證。

他進一步舉例說，在2012年9月至2014年11月的日本「國有化」釣魚台爭議中，中共則是在釣魚台周邊與東海地區連續實施了一連串的武力展示，長達二年，最後成功促使美國出面要求時任日本首相安倍晉三做出讓步。