影／大陸軍演威嚇 黃偉哲批情緒性反彈、政府要硬起來

因應中國大陸對於台灣提出軍演及禁止農產品進口等措施，台南市長黃偉哲今天受訪時表示，針對中國大陸對台灣在美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西）訪台後做的文攻武嚇，甚至以商逼政的情形，深表遺憾。

他說，大家知道德不孤必有鄰，波洛西議長要來台灣，當然是盡地之之誼，尊重外國的國會議長的行程，卻想不到中國大陸反彈且是相當情緒性的反彈，不論是軍演或是封殺台灣的農產品及還有台灣的食品，只會激起讓台灣民眾更加反感，更加無法接受，希望政府要馬上拿出對策，在軍演方面要去了解實質內容，國防部也應該硬起來。

黃偉哲說，在食品和農產品方面會積極打開其他通路，過去看到像澳洲的紅酒及煤炭，當時中國大陸也是禁止，只因澳洲說一句話，covid-19的調查應該中國要開放讓世界衛生組織去調查，這樣一句話就封殺澳洲的煤炭和紅酒，但是澳洲沒有因此被打倒，反而到最後中國還是要必須開放進口澳洲煤炭，因為本身國內缺電缺能源，自力自強才是自救之道，希望政府在各方面在產業還有國防要硬起來，打開其他通路，尋求國際的支援和奧援。

台南市府昨天已召開緊急會議，黃偉哲說包括竹筴夕和白帶角等對台南產業衝擊，台灣是整體的，像文旦和柑橘類其他縣市很多，但銷大陸受阻就會回銷到國內，就會衝擊到市場，台灣是一體，不能說台南市產業只占一部分，但不會高枕無優，總之都會影響到全台，像去年台東迦釋禁止到大陸，就會回銷到國內，大家都買了很多釋迦，因此要因應這個問題，要以全台灣的國內市場為考量，不是以單一縣市為考量，台南市做好自己的部分也要配合全國的政策。

黃偉哲說，出口商的補助政府一定要做，疫情剛開始，蘭花和花卉和農產外銷，因為塞港運費高漲，導致出口商受到很大的衝擊，政府有補助運費，現在從運費補助及市場開拓的補助，去伊斯蘭世界及其他國家辦食品展，在運費及展覽上的補助，幫助廠商打開通路降低成本，會是有效的政策。