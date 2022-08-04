快訊

共軍對台周邊海域發射11枚東風導彈 總統府發聲了

頂新油品事件和解 統一獲頂新1.7億元賠償金

共軍演習封鎖海空大亂 台灣「以德報怨」借空域給廈門航空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／大陸軍演威嚇 黃偉哲批情緒性反彈、政府要硬起來

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲。記者吳淑玲／翻攝
台南市長黃偉哲。記者吳淑玲／翻攝

因應中國大陸對於台灣提出軍演及禁止農產品進口等措施，台南市長黃偉哲今天受訪時表示，針對中國大陸對台灣在美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西）訪台後做的文攻武嚇，甚至以商逼政的情形，深表遺憾。

他說，大家知道德不孤必有鄰，波洛西議長要來台灣，當然是盡地之之誼，尊重外國的國會議長的行程，卻想不到中國大陸反彈且是相當情緒性的反彈，不論是軍演或是封殺台灣的農產品及還有台灣的食品，只會激起讓台灣民眾更加反感，更加無法接受，希望政府要馬上拿出對策，在軍演方面要去了解實質內容，國防部也應該硬起來。

黃偉哲說，在食品和農產品方面會積極打開其他通路，過去看到像澳洲的紅酒及煤炭，當時中國大陸也是禁止，只因澳洲說一句話，covid-19的調查應該中國要開放讓世界衛生組織去調查，這樣一句話就封殺澳洲的煤炭和紅酒，但是澳洲沒有因此被打倒，反而到最後中國還是要必須開放進口澳洲煤炭，因為本身國內缺電缺能源，自力自強才是自救之道，希望政府在各方面在產業還有國防要硬起來，打開其他通路，尋求國際的支援和奧援。

台南市府昨天已召開緊急會議，黃偉哲說包括竹筴夕和白帶角等對台南產業衝擊，台灣是整體的，像文旦和柑橘類其他縣市很多，但銷大陸受阻就會回銷到國內，就會衝擊到市場，台灣是一體，不能說台南市產業只占一部分，但不會高枕無優，總之都會影響到全台，像去年台東迦釋禁止到大陸，就會回銷到國內，大家都買了很多釋迦，因此要因應這個問題，要以全台灣的國內市場為考量，不是以單一縣市為考量，台南市做好自己的部分也要配合全國的政策。

黃偉哲說，出口商的補助政府一定要做，疫情剛開始，蘭花和花卉和農產外銷，因為塞港運費高漲，導致出口商受到很大的衝擊，政府有補助運費，現在從運費補助及市場開拓的補助，去伊斯蘭世界及其他國家辦食品展，在運費及展覽上的補助，幫助廠商打開通路降低成本，會是有效的政策。

軍演 解放軍 黃偉哲 台南市長 2022大選

延伸閱讀

波洛西離台中國台海軍演 鄭文燦、林智堅市場拜票譴責

【重磅快評】波洛西替中俄打開機會之窗 台灣麻煩大了

波洛西來台 謝金河：美中角力變明鬥 值得關注是日本

美國眾議院議長波洛西來台 美國主流報紙以頭版報導

相關新聞

中共發射11枚東風導彈 總統府：嚴正要求中國理性自制

總統府發言人張惇涵今天表示，中國於今日下午約13時56分起，向台灣東北、西南，及東部周邊海域，發射共計11枚東風系列彈道...

演習封鎖海空大亂！台灣「以德報怨」借空域給廈門航空

大陸解放軍今天中午12時起在台灣周邊進行軍演，影響台灣周邊18條國際航路，由於西部航路受到影響，今天下午4時42分從廈門...

國防部證實：中共今對台灣北、南、東部周邊海域 射擊11枚東風導彈

國防部今天證實，中共今天下午對台海射擊的東風系列彈道飛彈，總數達11枚。

航港局上午公告東部海域增危險區 下午撤除重發原因曝光

中共解放軍於今日中午開始於台灣周邊6處海域進行軍演，呼籲航船更改航路。航港局於今日上午發布公告，指出因軍事演訓中共公布於...

共軍飛彈操演後 國防部推播影片強調與友盟合作應敵

共軍今日下午對台海與我離島防區周邊實施導彈、火箭彈射擊操演，國防部傍晚在社群網路推出「守土衛疆、責無旁貸」影片，內容表示...

大陸軍演時間軸／共軍在台灣3處海域發射東風飛彈 總計11枚（不斷更新）

美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西）訪台，北京兩天來大動作反制，從軍事、外交、經濟等層面全方位對台灣實施制裁，範圍之廣、力道之強，為一九八○年代末期兩岸恢復往來後所僅見。其中，今起連續三天將在台灣周邊的六個區域展開軍事演習，迫近台灣並對台形成包圍封鎖之勢，為一九四九年以來首次。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。