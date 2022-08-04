大陸軍演時間軸／共軍在台灣3處海域發射東風飛彈 總計11枚（不斷更新）

美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西）訪台，引起中國大陸大動作反制，不但宣告禁止一百多項台灣食品進口、陸續相關進出口禁令，更將從8月4日中午12點起，連續三天在台灣周邊的六個區域展開軍事演習。 本次軍事行動恐將成為數十年來兩岸之間最大規模，聯合新聞網將持續為您報導最新進度。

國防部證實 中共今對台海周邊射擊11枚東風導彈

國防部今天證實，中共今天下午對台海射擊的東風系列彈道飛彈，總數達11枚。...繼續閱讀

國防部證實共軍在北部外島周邊 進行遠程火箭等實彈射擊

國防部今(4)日表示，共軍今天下午於馬祖、烏坵、東引周邊地區，進行遠程火箭等實彈射擊。防區部隊加強監控及戒備。...繼續閱讀

共軍向台海射擊導彈 全程遭我長程預警雷達掌握

國防部稍早證實共軍下午在向台灣東北部及西南部周邊海域，發射多枚東風系列彈道飛彈。國防部公布的訊息同時配合圖卡，強調國軍啟動防禦系統，內容主角是美製愛國者二型防空飛彈。共軍發射導彈全程皆遭我長程預警雷達掌握。...繼續閱讀

共軍宣布任務完成：導彈全命中台灣東部海域 解除海空域管控

解放軍今日中午開始已對台灣周遭發動大規模軍事演習，解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，4日下午，解放軍東部戰區火箭軍部隊，對台灣東部外海預定海域，實施多區域、多型號常導火力突擊，導彈全部精準命中目標。...繼續閱讀

央視日前公布東風17飛彈在公路上發射升空的的畫面。（央視）

國防部證實：共軍下午1點56分起 於我東北、西南部海域發射多枚飛彈

國防部今（4）日表示，中共於今日下午約13時56分起，向台灣東北部及西南部周邊海域，發射多枚東風系列彈道飛彈。...繼續閱讀

中共解放軍首波軍演發射的遠程火箭炮 兩岸民眾都拍到

馬祖民眾疑似拍攝到首波軍演時的遠程火箭炮發射照片，照片顯示空中有類似飛機的凝結尾，但不像飛機凝結尾那麼筆直。另有中國大陸民眾拍下影片，看到疑似火箭發射。...繼續閱讀

軍演第一砲！央視：東部戰區陸軍部隊 已對台海東部特定區域精確打擊

大陸央視報導，解放軍的環島六大區域演習已經開始，今天下午一時許，解放軍東部戰區陸軍部隊，在台灣海峽實施了遠端火力實彈射擊訓練，對台灣海峽東部特定區域進行了精確打擊，取得了預期效果。...繼續閱讀

中共宣布從今天起一連三天將在台灣周邊海域進行軍演，左營軍港停在北側危險品碼頭的戰車登陸艦船上雷達開啟，透露出左營軍港不平靜的緊張氣氛。記者劉學聖／攝影

美日關注共軍導彈演習 國防部表示：暫未收獲任何狀況

國防部中午表示，目前暫未收獲任何狀況，而國軍將持續加強戒備，各級部隊於日常演訓的場區正常運作，嚴密監控台海及外離島周邊敵情狀況、適切應處。...繼續閱讀

獨／因應共軍軍演 國軍下令戰備輪值部隊提升為特遣隊

國軍因應情勢，清晨下令國軍三軍地區輪值的戰備部隊，將原兵力為連級的「戰鬥隊」，立即提升為營級的「特遣隊」，實施備戰警戒。但戰備狀況仍為「經常戰備時期」，沒有提升。

共軍在台灣周邊部署六個操演區，外界研判可能有東風15等導彈自大陸內陸升空飛越台灣本島上空，新竹樂山基地的長程預警雷達嚴密監控當面高中低空狀況，並與兩座飛彈預警中心連線。...繼續閱讀

共軍今演習…台東志航老虎幻象戰機升空 天弓三飛彈戒備

陸解放軍今起一連三天在台灣周邊六個地區同步進行軍演，其中兩處位於台灣東部及東南部，國軍全面加強警戒，一早空軍台東志航基地戰機開始動作，F-5F老虎與幻象2000戰機接連升空，基地內防空飛彈也全面戒備。軍方表示，只是例行訓練，勿過度緊張。...繼續閱讀

金門首度發現大陸無人機侵擾 軍方發射信號彈驅離

金防部今天一早表示，在金門、北碇地區昨日晚間均發現不明飛行器掠過上空，經比對研析應為無人機，部隊即依標準作業程序，射擊信號彈示警驅離，並保持戰備警戒及實施隱掩蔽作為。...繼續閱讀

影／左營軍港不平靜 戰艦雷達開啟隨時可出港迎戰

國防部表示國軍已加強戒備，並且嚴密監控台海周邊軍事動態，堅決捍衛國家主權，今天上午在高雄左營軍港內，原本前天有多艘軍艦緊急出港巡弋港內幾乎清空，今早雖可見有諾克斯級934汾陽號、1208拉法葉艦以及612錦江級飛彈驅逐艦停在西碼頭進行整備，但是船上的對空雷達以及平面搜索雷達全都開啟，主機也處於暖機備便狀態，如有緊急任務隨時可出港接戰。...繼續閱讀

軍事、外交、經濟、政治…陸對台全方位制裁 一張圖看軍演鎖台「3個第一次」

鎖台危機 3個第一次 製表／政治組

中共從未承認海峽中線存在，以往機艦活動範圍，大部分在中線以西，甚至以越線作為對台灣的特定警告。這次平潭外海的第一個演習區域，橫跨海峽中線上。由於當地是台灣海峽最窄處，依據施毅的說法，推測這塊區域的操演，將會是長程火箭彈等試射為主。

比不承認中線更嚴重的，是第二、三、六號演習區域，都畫在我方領海範圍；第二區域在我方領海基線內。在富貴角以北、三貂角以東、恆春半島以西，民眾站在海岸，距離共軍操演區最近距離，都在十浬（十八點五公里）以內。...繼續閱讀