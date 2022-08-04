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共軍今演習…台東志航老虎幻象戰機升空 天弓三飛彈戒備
大陸解放軍今起一連三天在台灣周邊六個地區同步進行軍演，其中兩處位於台灣東部及東南部，國軍全面加強警戒，一早空軍台東志航基地戰機開始動作，F-5F老虎與幻象2000戰機接連升空，基地內防空飛彈也全面戒備。軍方表示，只是例行訓練，勿過度緊張。
今天清晨6點40分，空軍台東志航基地內戰機巨大轟隆發動機響起，地勤人員在停機坪上不斷來回穿梭，隨即2架滿掛飛彈及副油箱的幻象2000戰機滑入跑道，等待放飛指令後，加速起飛升空，隨後F-5F老虎戰機也升空。
大陸解放軍今天中午12點至7日中午12點，一連三天在台灣周邊六個地區同步進行軍演，其中，大陸解放軍兩處位於台灣東部及東南部。台海局勢瞬間升溫，國防部昨天開記者會說明將有所反制因應，國軍全面加強警戒。
軍方人士指出，基地內除了戰機升空警戒，駐防的防空飛彈也全面戒備。據了解，志航基地內，編制一個防空連，配備國人自製最新的天弓三型防空飛彈，只要敵機進入我東部外海，就可雷達鎖定全程追監，去年6月15日就曾追監大陸軍機。
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