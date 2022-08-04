聽新聞
test
0:00 / 0:00
金門首度發現大陸無人機侵擾 軍方發射信號彈驅離
美國眾院議長波洛西訪台，引起大陸不滿，陸方官媒也宣布將於今天中午起至8月7日中午，連續72小時在台灣周邊6處海域展開實彈演習。但金門昨日晚間傳出在北碇地區大陸無人機侵擾，金防部今天一早表示，已依標準作業程序，射擊信號彈示警驅離，並保持戰備警戒及實施隱掩蔽作為。
金防部今天一早表示，在金門、北碇地區昨日晚間均發現不明飛行器掠過上空，經比對研析應為無人機，部隊即依標準作業程序，射擊信號彈示警驅離，並保持戰備警戒及實施隱掩蔽作為。
因是首次發現有大陸無人機侵擾，引起各界高度重視，軍方表示，當時無人機的飛行高度約為2000公尺，他們是依據雷達偵測，判定是對岸的無人機。
金防部政戰主任張榮順也指出，防區運用聯合情監偵手段，可全般掌握周邊動態，且營區、設施及陣地偽裝皆依規定實施，遇突發狀況均有能力即時應處，請國人放心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言