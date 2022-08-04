金門首度發現大陸無人機侵擾 軍方發射信號彈驅離

美國眾院議長波洛西訪台，引起大陸不滿，陸方官媒也宣布將於今天中午起至8月7日中午，連續72小時在台灣周邊6處海域展開實彈演習。但金門昨日晚間傳出在北碇地區大陸無人機侵擾，金防部今天一早表示，已依標準作業程序，射擊信號彈示警驅離，並保持戰備警戒及實施隱掩蔽作為。

金防部今天一早表示，在金門、北碇地區昨日晚間均發現不明飛行器掠過上空，經比對研析應為無人機，部隊即依標準作業程序，射擊信號彈示警驅離，並保持戰備警戒及實施隱掩蔽作為。

因是首次發現有大陸無人機侵擾，引起各界高度重視，軍方表示，當時無人機的飛行高度約為2000公尺，他們是依據雷達偵測，判定是對岸的無人機。