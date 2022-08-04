影／左營軍港不平靜 戰艦雷達開啟隨時可出港迎戰

美國眾議院議長波洛西訪台效應，中共宣布從今天起一連三天將在台灣周邊海域進行軍演，並畫定演習區域禁止船舶，飛行器進入，國防部表示國軍已加強戒備，並且嚴密監控台海周邊軍事動態，堅決捍衛國家主權，今天上午在高雄左營軍港內，原本前天有多艘軍艦緊急出港巡弋港內幾乎清空，今早雖可見有諾克斯級934汾陽號、1208拉法葉艦以及612錦江級飛彈驅逐艦停在西碼頭進行整備，但是船上的對空雷達以及平面搜索雷達全都開啟，主機也處於暖機備便狀態，如有緊急任務隨時可出港接戰，此外在左營軍港北側停放包括戰車登陸艦，中科院測試艦LCC-1以及油彈補給艦530武夷號，雖然屬於勤務艦種，但船上的平面搜索雷達也處於開啟狀態，隨時監控海面狀況，也透露出左營軍港不平靜的緊張氣氛。

美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西）訪台引發全球高度關注，中共也宣布將展開多項軍事演訓和實彈射擊活動，而這次中共解放軍在台海周邊6個區域的演訓範圍，其中鄰近高雄外海的區域，最接近高雄港的距離約只有20公里，而左營軍港更是首當其衝，軍事專家表示，解放軍計劃在台灣擁有主權的海域進行實彈軍事演訓，確實就是要對台灣進行恫嚇！美國眾議院議長裴洛西來台，國防部也發布三軍進入強化戰備整備指導期間，面對中共的軍事威嚇，左營軍港內軍艦都保持警戒狀態，台灣國防也全面緊戒。 中共宣布從今天起一連三天將在台灣周邊海域進行軍演，左營軍港內武夷艦船上的平面搜索雷達處於開啟狀態，隨時監控海面狀況，也透露出左營軍港不平靜的緊張氣氛。記者劉學聖／攝影 中共宣布從今天起一連三天將在台灣周邊海域進行軍演，左營軍港內中科院測試艦LCC-1船上的平面搜索雷達處於開啟狀態，隨時監控海面狀況，也透露出左營軍港不平靜的緊張氣氛。記者劉學聖／攝影 中共宣布從今天起一連三天將在台灣周邊海域進行軍演，左營軍港多艘戰艦停在西碼頭進行整備，船上雷達全都開啟，主機也處於暖機備便狀態，也透露出左營軍港不平靜的緊張氣氛。記者劉學聖／攝影 中共宣布從今天起一連三天將在台灣周邊海域進行軍演，左營軍港內錦江級飛彈驅逐艦停在西碼頭進行整備，船上雷達全都開啟，主機也處於暖機備便狀態，如有緊急任務隨時可出港接戰。記者劉學聖／攝影 中共宣布從今天起一連三天將在台灣周邊海域進行軍演，左營軍港內中科院測試艦LCC-1船上的平面搜索雷達處於開啟狀態，隨時監控海面狀況，也透露出左營軍港不平靜的緊張氣氛。記者劉學聖／攝影 中共宣布從今天起一連三天將在台灣周邊海域進行軍演，今天上午在高雄左營軍港西碼頭可見有諾克斯級934汾陽號、1208拉法葉艦停放進行整備，不過船上的對空雷達以及平面搜索雷達全都開啟，主機也處於暖機備便狀態，如有緊急任務隨時可出港接戰。記者劉學聖／攝影 中共宣布從今天起一連三天將在台灣周邊海域進行軍演，左營軍港內934汾陽艦停在西碼頭進行整備，船上雷達全都開啟，主機也處於暖機備便狀態，如有緊急任務隨時可出港接戰，也透露出左營軍港不平靜的緊張氣氛。記者劉學聖／攝影