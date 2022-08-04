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共軍操演區分布 專家：共軍有意發射導彈越過台灣上空
共軍今（4）將在台灣周邊海空域舉行軍事操演，前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩今日表示，共軍在台灣周邊劃設的軍演區，尤其是在我東部外海的區域，顯示共軍有意發射導彈越過台灣上空。
呂禮詩透過臉書貼文表示，解放軍在台周邊精心設計過的六個操演區，重點在於火力展示。
呂禮詩研判，如果以最遠的江西樂平及贛州，距離分別是850和865公里，都在DF-15的1000公里射程內；海南儋州的1450公里，就必須使用射程1500公里的DF-16，解放軍不會傻到使用DF-17來讓樂山長程預警雷達解析彈道；至於500公里的火力扇區內涵蓋的操演區，可能使用PHL-191長程火箭砲。
呂禮詩認為，共軍東部外海操演區（附圖4號區）的設計，就是要江西樂平發射的飛彈飛越台北，江西贛州發射的飛彈飛越台中，海南儋州的飛彈飛越高雄；其目的無他，就是要讓「飛彈空襲警報」簡訊衝擊民心士氣，PHL-191長程火箭砲則是干擾國軍在海峽中線附近巡弋的機艦，解放軍則可拍攝飛彈飛行的軌跡和火箭砲發射與落海的畫面進行「認知戰」。
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