無法讀取…國防部官網疑遭駭當機 通次室徹夜了解中

共軍今（4）日將在台灣周邊海空域實施實彈射擊，國防部官方網站3日晩間11時20分左右起，陸續傳出有無法連上網的現象，究竟是伺服器損壞或疑遭駭客攻擊，國防部通資次長室正在查修了解，凌晨尚無法確定原因。

國軍歷屆漢光演習兵棋推演想定與作戰計劃中，攻擊軍均會在戰事發生前對防衞軍實施「假新聞」、「駭客入侵」等科目想定。近日共軍採取恫嚇台灣的步驟，幾和演習想定一般無二。

3日晚間11時後，國防部官方網站陸續傳出無法閱覽的情形，先是讀取速度變慢，稍後以手機尚能勉強讀取，但後來網站整個當機。

國防部發言人孫立方4日凌晨表示，網站當機究竟是因流量過大造成伺服器損壞、或真有駭客，國防部正查修中，網站具體的故障原因，暫無法確定，待確認後，再擇時對外說明。