陸大規模軍演「封鎖」台灣 影響幾何？

佩洛西（Nancy Pelosi，也譯“裴洛西”）是25年來對台灣進行訪問的美國最高級別政治人物。她的這次訪問讓本已緊張的台海關系更加劍拔弩張。據中國官媒報道，中國東部戰區宣布2日晚開始在台島周邊開展一系列聯合軍事行動，解放軍將於4日至7日在圍繞台灣島的六個海域和空域展開重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。

新華社發布的公告還提醒船只和飛行器，為了安全起見，在此期間不要進入進行軍演的海域和空域。

“前所未有的威懾力”

據中國軍事專家張學峰對《環球時報》表示，此次演習有三個“首次”，對於“‘台獨’是前所未有的威懾力”。

張學峰說，這是中國解放軍首次在台灣海峽進行遠火實彈射擊，“解放軍常規導彈如果從台灣島正西方發射，很有可能穿越台灣島上空，這是此前歷年演習中沒有過的。”這也是解放軍首次同時在台島周邊六個區域進行海空演練。此外，“此次有幾個演習區的劃定首次突破了台方所謂的‘12海裡’海空域，甚至可能進入10海裡範圍。”

“明顯在封鎖台灣”

《環球時報》的報道中也嵌入了一段視頻，其中台軍退役將領帥化民稱，解放軍在台灣島周邊六個區域同步軍演， 明顯在“封鎖台灣”，台北港、基隆港、台中港、高雄、屏東、台東、花蓮等都出不去。帥化民說，“如果這個演習時間長一點，搞個一兩個禮拜，那我們很多戰略物資就斷了”，“我們躺著中槍”。

這位台軍退將也在8月3日接受《環球時報》采訪中談到這種封鎖給台灣帶來的實質性影響。帥化民稱，台灣是一個以外貿為主的經濟體，生存完全依靠外貿，比如天然氣、石油這樣的戰略物資，都要依靠海運，空運的運輸量很小。“如果封鎖時間不長，影響相對較小，但這已經足以警告台當局，如果台海局勢進一步惡化，這種封鎖模式持續更長時間，若長達一個月，就會完全切斷台灣島戰略物資的供應。”

這則消息得到了中國輿論的廣泛傳播。

“這種‘超限戰’，我們的政府準備好了沒？”

台灣民眾黨立委高虹安也在8月3日談到“戰略性物資”的問題。據“蘋果新聞網”報道，她表示，面對接踵而來的中共威脅，台灣要建立「戰略性產業」及「戰略性物資」的清單，讓談判時更有應對手段。

高虹安說：“當世界上的衝突已經由實體的熱戰轉移到外交、經貿與金融等領域的‘超限戰’，運用各種‘非傳統安全’工具進行對抗行為，我們的政府準備好了沒？之前只是禁止鳳梨、釋迦跟石斑魚，就讓台灣應變不及，造成農漁民受傷，這次中國大陸禁止100多家產品進口，後續影響不容小覷、更需要密切觀察。”

同時，也有分析人士認為，中國方面不太可能將封鎖長期化。台灣國防大學政戰學院前院長余宗基對媒體說，中國封鎖台灣周邊的海空域對日本、韓國經濟沖擊很大，“若將封鎖長期化，等於變向鼓勵美日韓介入台海問題，所以中共也不敢將實彈射擊的時間拖太長”。

台灣與日、菲協調尋找替代航道

據台媒“自由時報”在當地時間周三（8月3日）下午17點報道，截至目前，沒有任何國籍航空公司因大陸軍事演習取消航班。不過，台灣TVBS新聞網在18點41分報道，桃園機場官網顯示取消51個班次，機場表示大多是跟疫情有關，但航空公司確實有為中國「包圍式」演習開會討論，因演習區域演習區域涵蓋一些航道，已知航空公司透過民航局與軍方積極協調，希望能借用軍方航道與空域使用。

此外，這篇報道也指出，台灣交通部緊急開會，空運會更改航路和高度，同時正與日本及菲律賓協調代航路線。“據了解，中國軍演影響最大的恐怕是日韓飛東南亞航線。”

長期影響超1996年的台海危機？

不少人擔憂這次佩洛西訪台再次引發嚴重的台海危機，其影響甚至可能超過1996年的台海危機。台灣前立委、時事評論員郭正亮在參加“中天新聞”的節目時分析，這次解放軍的6個軍事演習區全都超過台海中線，打破了過去的默契，“意思就是沒有中線，未來也沒有”，這會導致台灣防空識別區和大陸重疊。

郭正亮說：“我不會說這是武統的開端”，但未來兩岸擦槍走火的機率恐怕會越來越高，“兩岸的軍事互動會升級到新常態”。他說“這是大家都在擔心的，也果然發生了。……現在台灣需要擔心的是這種兩岸軍事升級、緊張的態勢是否會一路延續到二十大。”

據台媒報道，台灣國立政治大學國際關系研究中心的學者湯紹成也表達了類似觀點，表示中國解放軍的“海空封鎖”意味著台海中線「對北京來講大概已經不存在了」。

這符合此前一些兩岸問題專家的判斷。在佩洛西訪台消息傳出後，台灣前海軍新江軍艦艦長呂禮詩就在接受德國之聲采訪時表示，這可能引發的一個軍事後果是“中國透過海空優勢，打破台灣海峽中線的默契”。

在談到中國解放軍目前的大規模台海演習時，台媒《風傳媒》在一篇分析文章中直接使用了“第四次台海危機”的字眼。

台灣國防部在8月3日批中國破壞台海現狀。台灣國防部發言人孫立方表示，中共的部分演習區域“侵入中華民國領海或鄰接區，危及國際航道，是破壞台海現狀、危害區域安全的不理性行動”。

（綜合報導）

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