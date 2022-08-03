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北方三島漁業資源豐 蔡適應：漁船、商船多軍演很危險

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
北方三島漁業資源豐，蔡適應：漁船、商船多軍演很危險。圖／蔡適應服務處提供
北方三島漁業資源豐，蔡適應：漁船、商船多軍演很危險。圖／蔡適應服務處提供

大陸解放軍8月4日12時至7日12時，將在台灣島周邊進行重要軍事演訓行動，軍演區域包括北方重要漁場北方三島。國防外交委員會的立委蔡適應說，基隆的北方三島有豐富的漁業資源，漁船、國際商船很多，試射飛彈或進行大規模演習相當危險，更會破壞台海和平穩定。

蔡適應說，針對中國昨天將台灣周邊劃定軍事演習區，他認為明顯侵犯我國主權，也危害經濟海域安全，政府已表達嚴正抗議，而且也預擬防範作為。

蔡適應表示，中國劃定的範圍離中國自己的領海還有一大段距離，可能意在壯聲勢，特別是基隆的北方三島，那裏豐富的漁業資源、漁船、國際商船，試射飛彈或進行大規模演習相當危險，更會破壞台海和平穩定。

蔡適應補充，為保護我國漁船安全，漁業署已通知所有港口和漁會避免接近中國劃定的演習區域，在他所理解中國要執行禁航區有一定難度存在，而我方也有相關應對措施，以維護國家安全。

針對美國眾議院議長波洛西率團來台訪問，蔡適應表示，我國非常歡迎民主的盟友到訪，這是美國眾議院議長第二度來訪，議長除了在台灣停留一晚，還安排了整日訪問行程，會晤我國最高民意機構立法院，還與蔡英文總統一起公開受訪、發表演說，代表台美友誼大幅提升，美方除了透過友台法案和決議案支持台灣，也透過實質訪問、讓全世界知道民主同盟都站在一起。

波洛西 蔡適應 解放軍 台海

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