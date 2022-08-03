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【重磅快評】兩岸恐淪入飆車對撞危局 不能不防

聯合報／ 主筆室
美國眾議院議長裴洛西旋風式訪台，所受禮遇等級絕對是此次遠東之行五國中最高的一站。歐新社
美國眾議院議長裴洛西旋風式訪台，所受禮遇等級絕對是此次遠東之行五國中最高的一站。歐新社

美國眾院議長波洛西今天的台灣之旅，絕對是此次遠東之行五國中，禮遇等級最高的一站。波洛西公務上不知出訪多少次，但在台灣所獲得的熱情接待，對於年底預期將卸任議長的波洛西，也絕對是值得回憶的一頁。

然而美軍專機飛走了，接下來的問題才開始：明天（4日）起，中共解放軍將在台灣周邊六個區域，畫設禁航區舉行演習，管制時間長達72小時，更糟的是，把通過台灣前往東北亞、東南亞的國際航路，以及基隆高雄兩大港口的進出航道，幾乎全部堵住。

相較之下，1996年中共為影響我方總統大選，雖也曾祭出發射飛彈的招式，但當時僅在台灣東北與西南外海各射一發，時間與範圍都較輕微。這次不僅時間長、範圍大，而且其中三處甚至已經畫在我方領海上，距離台灣海岸最近處不到20公里。依據解放軍東部戰區發言人的說法，位於台灣南北兩端外海的四處，是海空聯合演訓；位於花蓮東方外海的一處，則是常規導彈（傳統彈頭地對地飛彈）試射。

即使在一個中國之下，兩岸目前各自擁有治權，也是無庸置疑。共軍這次連我方的領海都不顧，相關表現絕對足以在台灣激起夠多的憤怒。同時，已經長年不聞戰火的台灣社會，也充斥著對方「只是恐嚇，不會動手」的心態。從今天以來綠營政客乃至側翼擁躉的發言，顯示的就是：一方面更強調對岸之可惡，二方面却又藐視惡鄰，甚至時不時還要譏笑對方是紙老虎。

對中共來說，如此出手，同樣難謂高明。中南海亟欲修理台灣，不欲其繼續與華府勾搭，成為美國反中政策的先鋒；然而也無庸置疑的是，當下的中共，不管在內部政局或軍事準備上，目前都並沒有立刻對台灣發動「統一聖戰」的準備。因此如今發動武嚇的目標，當然是希望威懾台灣（與美國），但又要維持鬥而不破，不要把戰爭邊緣論的假戲搞成真作。

在此前提下，同時在台灣周邊劃設六個操演區，甚至進入領海範圍內，無疑把目標訂得太大。因為調動如此多兵力放在最前線，實質上不容易進行，尤其既要發揮施壓效果，又不能因為雙方個別人員的誤判，導致擦槍走火不可收拾，尺度拿捏著實不易。

舉例而言，在台灣西南外海、面積最大的第六操演區，阻擋住的不只是高雄港，甚至還包括左營軍港。接下來三天，難道國軍的艦艇就不出港前往外海了？當然絕無可能。然而如果我方艦艇出港，進入共軍宣稱的禁制區，會不會與前來進行演訓的共軍機艦遭逢？這時候怎麼辦？美軍與共軍之間，尚有彼此參謀本部的熱線電話，或是第一線相逢的CUES準則；國軍與共軍之間，這方面以往最多只算默契，如今的氛圍下，默契是否還算數？

誠然，兩岸三方，沒有人希望現在爆發戰爭；歷史更證明，職業軍人大部分時候，比起政客更理性、更有職業良心，對國家民族的存亡，懷抱更高的責任心與戒慎恐懼。然而未來幾天，國共雙方機艦可能將在台灣周邊近距離對峙，會不會陷入宛如兩車對撞，誰先轉向誰就淪為弱者的「膽小鬼賽局」情境，是接下來最值得憂慮的問題。

此時相對樂觀的訊號，反而發生在美方：中共發布六塊軍演訊息時，華府正處於2日中午，但一直到當天結束，美國政府各單位，都未對此發言。當然，美方最後仍舊必然譴責北京的作為，但是從刻意把發言時機延到波洛西離台之後，以及先前雷根號航艦北上與波洛西專機飛台，都刻意避過南海，而改走菲律賓以東；甚至從社群網站上的資訊，可知雷根號航艦今天甚至向東移動了約300海里，和台灣拉開距離，在在都顯示：華府並不希望讓北京或外界認為，美國政府行政部門，已打算強力反應甚至反制。

甚至更耐人尋味的是，在先前拜習視訊會談，乃至雙方軍事熱線當中。陸方無法阻止波洛西，事後必然對台拋出一定的報復性措施。陸方到底先向美方透露了多少，可能採取的方式與強度。從中共對台「準封鎖」軍演消息公布，美方沒有第一時間立刻跳起來，在口頭與實際軍事動作上，都沒有立刻強烈反應，似乎顯示此舉相當程度，已在美方預期之中，因此不被認為是迫切的危險？

如果兩大霸權之間早有暗盤，這樣當然最好不過：不僅台海不致淪入兵禍，民進黨更可趁機大幅扭轉，先前因為林智堅帶來的負面選情。然而一次危機可能暫時解除，但可預期的是，台海當面共軍的活動，必然進一步逼近，發揮「切香腸」效果，就算不真的闖入我方領海，也不會再將海峽中線默契視為不可輕犯，勢必使我方預警空間再度縮水。更令人憂慮的是，未來誰敢保證永遠不會擦槍走火？再度收割衝突紅利的蔡政府，會不會當真認定習近平在美國面前，仍然是必須低頭的紙老虎？如此在兩岸政府與人民之間，持續不斷累積的惡意能量，最後會在哪一天、以什麼樣的形式釋放？不能不令人思之悚然。

波洛西 中共

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