【即時短評】波洛西訪台 台灣民主加分？

美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西）訪台，引起世界關注。對於美國盟友的來訪，共同維護民主價值，台灣理當歡迎，卻因為夾在大國間失衡的因應處置，引來大陸制裁，甚至引起國安危機，傷害商業貿易，這樣值得嗎，台灣又改變了什麼？

●號稱民主之旅，但影響了台灣民眾生活的主軸

波洛西來訪前，原先台灣民眾關心的是年底的縣市長和民代選舉，民進黨桃園市長參選人林智堅的論文抄襲風波甚囂塵上，但因波洛西的訪台，引起中共封鎖台灣等眾多難測後果，改變了民眾原先的注意力，不但讓選舉失焦，還帶來不確定因素。波洛西要替台灣維護民主價值，但實行民主的重要選舉活動，卻因此失焦。

●農漁產、食品等輸陸受限

波洛西訪台前，大陸是台灣重要的貿易夥伴，貿易項目中，誰依存誰尚且不談，但台灣對大陸每年有1千多億美元的順差卻是事實，也是台灣最大出超來源。即便有人以對陸貿易中，大陸進口台灣的商品，半導體為主的電子零組件就占台灣出口大陸的55%，看起來似大陸更需要台灣，但大陸對台灣經濟一旦設限，波及其他貿易輸出，豈不也傷害了台灣經濟。

●封鎖下，台灣國防安全疑慮升高

為報復波洛西訪台，中共宣布8月4日至7日於台灣周邊海空域進行實彈演習，從演習規模和時間看來，形同對台封鎖3天。目前看來，台灣國防部雖宣稱會「嚴密掌握監控、加強戒備，將適時適切應對」但即使演習距離距台灣本島接近到最近距離僅約20公里，台灣也無法改變將被封鎖的事實，只有承受，連航班都不得不縮減，國防安全堪憂。

●制裁強度難預測

俄烏戰爭殷鑑不遠，如何避免戰爭，是戰力弱小的小國必須妥慎因應的議題，這樣才不會讓人民無謂失去生命、財產。以台灣目前處境，保有民主自由是最高目標，但絕不是喊喊口號而已，而是如何能因應現實，在夾縫中生存。如果脫離現實，看不清現狀，或是為了遂行一黨之私，鼓動民族主義，將為台灣帶來更難面對的處境。