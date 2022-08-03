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影／《軍情站》雲豹駕訓班 步校甲車模擬館首曝光

聯合報／ 記者徐宇威／高雄即時報導
斥資9億餘元的雲豹甲車模擬訓練館在今年3月啟用，訓員在模擬器完訓後，再進入實車操作，可減低訓員壓力，達到降低人員與裝備損耗的成效。記者徐宇威／攝影
斥資9億餘元的雲豹甲車模擬訓練館在今年3月啟用，訓員在模擬器完訓後，再進入實車操作，可減低訓員壓力，達到降低人員與裝備損耗的成效。記者徐宇威／攝影

陸軍近年在現任參謀總長陳寶餘推行科學化練兵之下，在高雄鳳山的步訓部設置運動科學館，藉由因材施教的個別化體能調整，一改過去齊頭式土法煉鋼的體能訓練。其中戶外訓練的17方基，仿自美軍戰鬥體適能科目，藉由實戰資源設定成體能要求的目標，除了符合作戰需求，也能避免不必要的過度訓練。

另外今年3月啟用，耗資9億餘元的雲豹甲車模擬訓練館，更將過去直接上車實做的輪式甲車訓練課程，仿照飛行加入全動式模擬器課程，未來訓員在模擬器完訓後，再至實車進行駕駛或是30鏈砲的實彈訓練。以駕駛為例，需要在步訓部先完成35小時的模擬器課程，方可進入實車操作，完成126小時的駕訓課程，才會獲發簽證分發至部隊。

近日兩岸情勢在共軍威脅激增下，國防部邱國正指示陸軍各部隊平時需進行各營區周邊防區的戰備偵巡，因此各作戰區的戰甲車時常行駛一般道路，但甲車行駛與一般車輛相比差異甚大，加上一般道路駕駛遇上甲車行駛的避讓默契仍在摸索階段。也造成許多戰甲車與民間車輛的擦撞爭議。步訓部主任教官余元新表示，步校的甲車模擬器雖然並未將實車訓練時數減少，但在模擬器上可減低訓員壓力，更深入了解車輛特性，達到降低人員與裝備損耗的成效。雖然在訓練上並未直接撙節成本，但整體在安全性的增進，都能達到增進訓練效益的目的。

在步訓部進行示範時，從中控臺可見所有模擬的情境，除了恆春聯訓基地與南、北測中心等訓場，更納入實戰場景。其中在兵推中推測共軍可能攻台地面戰首攻的淡水河口與高雄林園，更已設置好模擬場景，供部隊加速訓練使用。

波洛西 國防部 陸軍 陳寶餘 邱國正

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