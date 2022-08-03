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航迷追蹤波洛西專機 虛實間專家直言：美軍電戰干擾強
美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西）昨抵台，數十萬航迷透過網站追蹤呼號SPAR19的C-40C專機，同時也發現包括F-16C、B-52、B-1等各式美軍機在台灣上空現蹤，虛虛實實令航迷困惑。軍事專家表示，從中看出美軍電戰干擾的能力真的很強。
軍事專家、前空軍副司令張延廷說，其實美軍電戰干擾能力已不是秘密，過去像是EA-18G、EA-6B或是經常出現在台灣周邊的EP-3及RC-135等機種，都有很強的電偵及干擾功能，這次航迷追蹤到許多美軍軍機出現在台灣上空，大多出自於電戰機。
他說，波洛西專機抵台前，不只是航迷會收到多架美軍機這樣的訊息，大陸解放軍一樣也會監測到相同的資訊，美軍透過虛實的情報，就是混淆視聽，告知解放軍不要輕舉妄動，美軍軍機就在台灣周遭戒備，也從這次波洛西訪台中，可以看出美軍電戰干擾的能力強大。
另有軍事專家表示，像是美軍軍機的RC-135V電偵機、P-8A及EP-3電偵機常在台灣巴士海峽及西南空域活動，他們常以戰術偵查模式，釋放出不同訊號出來，干擾其周邊軍事雷達或電子偵蒐反制，達到偽裝或混淆飛行軌跡效果。
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