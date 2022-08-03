中國軍演 台北港漁民憂生命受影響、盼維持兩岸穩定

美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西）專機昨晚抵台，共機增加擾台頻率，甚至還將軍演，許多漁民害怕生命受到威脅。淡水漁會表示，台北港漁民擔憂未來會受到更多影響，希望政府能夠緩頰兩岸關係，對漁民來說，生計才是最重要的事。

農委會漁業署表示，中國大陸新華社授權發布中共解放軍8月4日12時至7日12時將在台灣島周邊進行重要軍事演訓行動的公告示意圖，他們會透過漁業通訊電台、漁業廣播電台廣播海上作業漁船避開演習區域，同時洽請海巡漁港安檢人員協助對出港漁船進行宣導。目前沿近海漁船仍正常作業，將請漁業通訊電台廣播周知海上漁船。

漁民表示，他們現在還是會正常出海，不過等波洛西離台後，擔憂中國大陸會做出更激烈的行為，屆時情勢若變得更緊張，將不會出海捕魚。

淡水漁會表示，台北港漁民都擔心武力影響，畢竟如果不能出海，就沒辦法賺錢，難以養家活口，漁民最在意的還是生計問題。

淡水漁會指出，目前兩岸情勢緊張，還是希望政府能與中國大陸維持穩定關係，未來能夠做出一些補救措施，否則中國大陸若真的每天派軍機擾台，漁民的生活將苦不堪言。