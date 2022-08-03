因應軍演7大商港受影響 王國材：空運仍在協調、確定後立刻公布

中國大陸新華社昨深夜授權發布中共解放軍8月4日12時至7日12時將在台灣島周邊進行重要軍事演訓行動的公告示意圖，根據圖示，演習地點為台灣西南方、東方、東南方等六個區域，形同海空封鎖台灣三天。為此，交通部上午緊急找來民航局、航港局會商，討論因應方案。

交通部長王國材表示，空運部份正與日本及菲律賓進行替代航路協調，若有確定，馬上對外說明。至於海運部份，因無固定航線，只要避開演訓區即可，交通部航港局已於今天已發布航船布告，警示周邊海域船舶避開演訓區域。至於何謂替代航路協調，王國材說，只是與日、菲協調進出台灣機場路線。出去後就走原航路。

航港局表示，呼籲軍演期間相關船隻避開演習區域，改以替代航線方式進出基隆港、蘇澳港、台北港、高雄港、安平港、花蓮港以及和平港，注意航行以策安全。

此外，航行於區域1以西與平潭之間水域之相關船隻，請儘量避開該軍演區域及周邊水域，以維船舶航行安全。