共軍對台近海封鎖式軍演 琉球漁船進港避3天當整補日

美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西）專機昨晚抵台後，大陸解放軍宣布將在4至7日於台灣周邊6個地區海域和空域軍演；屏東東港區漁會漁業電台上午持續以廣播提醒作業漁船於該時段避開演習海域，琉球區漁會總幹事蔡寶興無奈說，此舉形同封鎖台灣3天，子彈不長眼，在軍演附近海域作業的漁民心情忑忑，但除了主動避開，也只能到廟燒香拜拜求平安了。

東港區漁會總幹事鄭鈺辰說，黑鮪魚季剛結束，進入黃鰭鮪和旗魚釣捕季，現有近百艘漁船出港作業，大陸解放軍宣布離東港最近的是高屏西南方和台灣南方2處軍演海域，研判有不少作業的漁船，區漁會漁業電台上午也接獲漁業署通報，持續以廣播提醒漁船於該時段避開。

「怎會不憂心！」琉球籍漁船船東吳成旺說，昨晚群組廣傳中共宣布在台灣周邊6個地區海域和空域軍演消息，立即轉給在台灣南部近海作業的船長，為了安全起見今天下午返港，4至7日當成休息整補日。

琉球區漁會總幹事蔡寶興說，前一次台灣近海海域封鎖是1996年的飛彈危機，不知這次軍演的「力道」會如何，漁民心情忐忑，也只能到廟燒香拜拜求平安了。

恆春區漁會總幹事鍾玉芳說，當地漁船以近沿岸作業的膠筏漁船居多，距中共軍演海域還很遠，不受影響。