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共軍演習封鎖海空大亂 台灣「以德報怨」借空域給廈門航空

共軍演習區域侵我領海、鄰接區 國防部控共軍違國際法

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
針對中共預備於台灣周邊海空域舉行實彈演習，國防部今(3)日表示，部分演習區域侵入中華民國領海或鄰接區，危及國際航道，是挑戰國際秩序、破壞台海現狀、危害區域安全的不理性行動。圖為步訓部今天示範式步兵體能課程。記者劉學聖／攝影
針對中共預備於台灣周邊海空域舉行實彈演習，國防部今(3)日表示，部分演習區域侵入中華民國領海或鄰接區，危及國際航道，是挑戰國際秩序、破壞台海現狀、危害區域安全的不理性行動。圖為步訓部今天示範式步兵體能課程。記者劉學聖／攝影

針對中共預備於台灣周邊海空域舉行實彈演習，國防部今(3)日表示，部分演習區域侵入中華民國領海或鄰接區，危及國際航道，是挑戰國際秩序、破壞台海現狀、危害區域安全的不理性行動。國軍堅決捍衛國家主權，有絕對能力與信心，負起守衛疆土的責任，反制任何侵害我國家主權的行動。

國防部發出新聞稿表示，國軍運用聯合情監偵手段，可全般掌握台海周邊海、空域動態，並秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」，以及「不升高衝突」的理智態度加強戒備，嚴密監控台海週邊軍事動態，請國人支持國軍，守護國家主權和國防安全。

國防部強調，中共以武力解決分歧、破壞區域和平穩定的霸權心態，無助其國際形象，亦傷害兩岸人民情感。國軍將與區域盟友保持密切連繋，並加強協調合作，共同防杜區域安全情勢升高。

波洛西

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