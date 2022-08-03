不畏共軍威脅 國軍展現科學化練兵精實訓練成果

共軍預計明天起一連三天在台灣周邊實施實彈操演，國軍部隊也提高警戒，訓練要求也沒有鬆懈，高雄鳳山步訓部今天邀請媒體參訪新研發的「步兵戰鬥科學化體能訓練」，受訓官兵必須連續通過六關各式敲擊、搬運、拖曳等劇烈戰鬥體能動作，並完成行進間射擊。新式訓練將推廣到部隊，對步兵體能將是一大挑戰，此外還開放最新完成的輪型戰鬥車模擬訓練館，內部擺放價值上千萬的八輪甲車駕駛模擬器以及30機砲模擬器，讓受訓官兵可以更精準進行各種模擬訓練。

步訓部表示，為貫徹陸軍司令部「科技練兵、符合戰需」政策，陸軍步兵訓練指揮部近年來致力打造科學化訓練環境，依戰場景況及訓練實需，建置「運動科學館」，並設計「步兵戰鬥體能訓練」課目，彰顯國軍致力「科技練兵」的建軍備戰成效。 陸軍步訓部上午公開輪型戰鬥車模擬訓練館，讓受訓官兵可以更精準進行各種模擬訓練。記者劉學聖／攝影 高雄鳳山步訓部今天邀請媒體參訪新研發的「步兵戰鬥科學化體能訓練」，受訓官兵必須連續通過六關各式敲擊、搬運、拖曳等劇烈戰鬥體能動作，並完成行進間射擊，對步兵體能將是一大挑戰。記者劉學聖／攝影 高雄鳳山步訓部今天邀請媒體參訪新研發的「步兵戰鬥科學化體能訓練」，受訓官兵必須連續通過六關各式敲擊、搬運、拖曳等劇烈戰鬥體能動作，並完成行進間射擊，對步兵體能將是一大挑戰。記者劉學聖／攝影 高雄鳳山步訓部今天邀請媒體參訪新研發的「步兵戰鬥科學化體能訓練」，受訓官兵必須連續通過六關各式敲擊、搬運、拖曳等劇烈戰鬥體能動作，並完成行進間射擊，對步兵體能將是一大挑戰。記者劉學聖／攝影 高雄鳳山步訓部今天邀請媒體參訪新研發的「步兵戰鬥科學化體能訓練」，受訓官兵必須連續通過六關各式敲擊、搬運、拖曳等劇烈戰鬥體能動作，並完成行進間射擊，對步兵體能將是一大挑戰。記者劉學聖／攝影 高雄鳳山步訓部今天邀請媒體參訪新研發的「步兵戰鬥科學化體能訓練」，受訓官兵必須連續通過六關各式敲擊、搬運、拖曳等劇烈戰鬥體能動作，並完成行進間射擊，對步兵體能將是一大挑戰。記者劉學聖／攝影 陸軍步訓部上午公開輪型戰鬥車模擬訓練館，讓受訓官兵可以更精準進行各種模擬訓練。記者劉學聖／攝影 陸軍步訓部上午公開價值上千萬的30機砲模擬器，內部陳設與實機相同。記者劉學聖／攝影 高雄鳳山步訓部今天邀請媒體參訪新研發的「步兵戰鬥科學化體能訓練」，受訓官兵必須連續通過六關各式敲擊、搬運、拖曳等劇烈戰鬥體能動作，並完成行進間射擊，對步兵體能將是一大挑戰。記者劉學聖／攝影 陸軍步訓部上午公開輪型戰鬥車模擬訓練館，讓受訓官兵可以更精準進行各種模擬訓練。記者劉學聖／攝影