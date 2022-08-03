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反制共軍演訓 國防部：加強戰備整備 未下令可即時反擊

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部發言人孫立方。圖／取自國防部直播
國防部發言人孫立方。圖／取自國防部直播

國防部上午舉行臨時記者會，針對共軍在台灣周邊施密集演訓，法律司法研處副處長于健昌上校表示中共此舉違反國際法。國防部發言人孫立方則表示，國軍已經加強戰備，並嚴密掌握監控台海週邊軍事動態，國軍會堅決捍衛國家主權，也有絕對能力負起守衛疆土的責任，守護國家主權和國防安全。但國防部並未下令前線部隊可即時反擊命令。

面對共軍封鎖式的演訓，針對國軍戰備整備因應概況，孫立方表示，依共軍威脅程度，國軍按「戰備規定」，加強戰備整備，預應各項敵情威脅。訓次室聯訓處處長劉爾榮則說，國軍演訓均將依年度計畫流路正常執行。法律司法研處副處長于健昌則表示，中共此舉反國際法。

對於國軍人員休假、外散宿有無調整，孫立方表示，目前並無管制國軍官兵休假及夜間外散宿。

而針對中共方面流出如共軍蘇-35刻正穿越台灣海峽、中共官媒引用菱傳媒報導國防部向前線下令，如解放軍開火即可及時反擊等，孫立方表示，中共持續透過假訊息或認知作戰向我發起攻擊，呼籲國人一定要認清中共的本質，並且不要相信中共或網路上散播的任何假訊息。

他表示，如昨晚中共央視新聞推播「解放軍空軍蘇-35戰機穿越臺灣海峽」訊息後，國防部立即查證內容並非事實，並隨即透過發布新聞稿及澄清圖卡向國人說明。此外，香港經濟日報昨天亦引用台灣菱傳媒報導，並將標題擅改為「台國防部傳向前線下令，如解放軍開火可即時反擊」，經查均為假訊息，國防部並無下令前線部隊可即時反擊命令。

孫立方表示，國軍已經加強戰備，並嚴密掌握監控台海週邊軍事動態，國軍會堅決捍衛國家主權，也有絕對能力負起守衛疆土的責任，守護國家主權和國防安全。任何訊息請依國防發布的訊息為主，也請國人若蒐獲假訊息，提供國防部應處。

波洛西

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